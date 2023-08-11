Почему интернет в Казахстане назвали дешевым, объяснили в МЦРИАП

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Сегодня на брифинге СЦК вице-главу МЦРИАП спросили, почему министр Багдат Мусин заявлял, что в Казахстане дешевый интернет, и на чем основывались эти расчеты, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, глава МЦРИАП Багдат Мусин недавно заявил, что Казахстан входит в топ стран мира по дешевизне интернета – по его мнению, это влияет на качество сети.

У замглавы ведомства Асхата Оразбека спросили, почему их специалисты называют дешевыми тарифы на интернет в Казахстане, и учитывалось ли при этом расчете соотношение заработка казахстанцев с их тратами на связь.

"Когда мы говорим о дешевизне интернета, мы говорим это относительно тех рейтингов, которые дают международные организации, то есть не министерство эти рейтинги создает.

Что касается стоимости интернета относительно потребительской корзины, мы таких расчетов не делали, потому что мы брали за основу именно международные рейтинги. Для нас это был ключевой момент. Говорить о том, что у нас все плохо, конечно, можно, но есть страны, где потребительская корзина еще ниже чем у нас, при этом интернет чуть дороже. Если объективно говорить, то мы середнячки", – ответил Оразбек.

Он добавил, что в глобальном индексе ООН у Казахстана 81 место – это "где-то середина".

"Министерство ставит себе планку совместно с операторами и общественностью, что мы охват и качество обеспечим себе так, чтобы войти в топ-50.

Здесь вопроса о том, что мы хотим себя сильно похвалить такими цифрами нет, или оградить операторов от того, что есть проблемы – тоже нет. Просто есть определенная картина, которая формируется рейтингами международных организаций, и мы ее озвучили, вот и все", – добавил вице-министр.

Проблемы с интернетом в Казахстане

Напомним, что в апреле этого года премьер-министр Алихан Смаилов поддержал жалобы казахстанцев на низкую скорость интернета и поручил усилить мониторинг качества связи.

Премьер подчеркнул, что на тот момент с начала 2023 года в правительство поступило около 5 тысяч жалоб по вопросам связи и информатизации – большая часть была связана с низкой скоростью интернета. По его словам, казахстанцы жаловались и на плохой мобильный интернет, в том числе в Алматы и Астане.

До этого, в марте, глава Минцифры Багдат Мусин, комментируя качество казахстанского интернета, заявил, что в списке стран по цене за интернет Казахстан находится на последних позициях, при том что в списке стран по качеству наша страна занимает среднюю позицию.

Такого же мнения придерживаются аналитики: в Казахстане по сравнению с другими странами Центральной Азии самая доступная мобильная связь, в том числе и мобильный интернет.

Позже депутат сената Геннадий Шиповских предложил ввести большие штрафы для операторов связи за плохой интернет. Он раскритиковал качество интернета в Казахстане. По словам сенатора, проблемы с доступом в интернет имеются даже в Астане.

В мае депутат Нартай Сарсенгалиев заявил, что утверждение о наличии в Казахстане интернета – это лишь пустые слова. Миллионы казахстанцев, по его словам, не могут воспользоваться качественным интернетом.

В июле на совещании по развитию Астаны президент спросил у главы Минцифры, почему в городе интернет и сотовая связь оставляют желать лучшего. Министр ответил, что существуют две основные проблемы в городе: радиофобы и низкие тарифы на интернет.

Позже Мусин заявил, что рост потребления трафика в стране сильно вырос с развитием новых социальных сетей, а значит, выросла и нагрузка на сети операторов. Но стоимость, по его В середине июля несколько операторов сотовой связи сообщили, что намерены увеличить цены на тарифные планы в Казахстане. Повышение стоимости они объяснили ростом затрат.

В Агентстве РК по защите и развитию конкуренции при этом рассказывали, как планируют регулировать тарифы на сотовую связь на фоне новостей о повышении стоимости услуг операторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2032146-pochemu-internet-v-kazahstane-nazvali-deshevym-obyasnili-v-mtsriap/