Сбой на eGov во время запуска платформы для автокредитования объяснили в АО "НИТ"

Сбой. Иллюстративное фото: STF/AFP via Getty Images

Причины временного приостановления работы портала электронного правительства объяснили в АО "Национальные информационные технологии", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Как пояснили специалисты, 6 февраля Фонд развития промышленности запустил льготное автокредитование на сайте autonesie.kz.

Из-за наплыва пользователей было сгенерировано большое количество обращений на отдельные сервисы, находящиеся под защитой единого шлюза доступа к интернету, который сопровождает АО "Государственная техническая служба".

По информации специалистов, данный шлюз выступает "предохранителем" при высоких и аномальных нагрузках для осуществления защиты контура электронного правительства и других систем государственных органов.

Большое количество запросов привело к блокировке интернет-трафика электронного правительства и сделало недоступными ресурсы, сопровождаемые АО "НИТ".

"Необходимо отметить, что реализация и запуск портала осуществлялись Фондом развития промышленности самостоятельно, без консультаций, а также инфраструктурной и технической поддержки АО "НИТ", – сообщили в компании.

Тем не менее, используемые в работе портала сервисы электронного правительства для подписания заявок пользователей работали в штатном режиме и не влияли на работоспособность портала.

"Руководство АО "НИТ" приносит извинения пользователям портала электронного правительства за доставленные временные неудобства. Вместе с тем, выступая Оператором ИК инфраструктуры электронного правительства, выражает готовность оказать содействие вовлеченным сторонам для недопущения аналогичной ситуации при следующем запуске льготных госпрограмм", – обратились в "АО "НИТ".

Накануне в Казахстане заработал сайт Autonesie.kz, предназначенный для приема заявок на льготное автокредитование. Но почти сразу после запуска в соцсетях казахстанцы начали жаловаться, что не могут подать заявки: платформа стала выдавать ошибки.

Как оказалось, лимит на заявки был исчерпан за первые 18 секунд работы сайта. В Банке развития Казахстана рассказали, что за первую минуту работы платформы сайт посетило 125 тысяч человек. Следующий прием заявок будет доступен казахстанцам в марте, и далее – на ежемесячной основе.

Также в фонде напомнили, что свое льготное место успевшие подать заявку не могут кому-либо продать или уступить.

Между тем казахстанцы, которым в этот раз посчастливилось подать заявку, рассказали, как им это удалось.

Добавим, что программа льготного автокредитования действует в Казахстане с мая 2022 года. По ней казахстанцы могут взять кредит под 4% на покупку автомобиля отечественной сборки. Ранее стало известно, что с февраля подавать заявки на льготные автокредиты казахстанцы смогут онлайн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2008445-sboy-na-egov-vo-vremya-zapuska-platformy-dlya-avtokreditovaniya-obyasnili-v-ao-nit/