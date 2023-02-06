"Очередь нельзя продать": в ФРП предупредили о мошенниках при подаче на льготные автокредиты

Автосалон. Иллюстративное фото: Samsul Said/Bloomberg via Getty Images

На брифинге в Фонде развития промышленности после проведения приема заявок на льготное автокредитование в Казахстане предупредили, что продать или передать другому лицу свое место в очереди на авто нельзя, передает корреспондент NUR.KZ.

"Хотел бы донести до населения, что продать очередь, передать место кому-то невозможно. Все данные там указаны – ФИО, ИИН. Другой человек получить авто не сможет.

Не доверяйте, если вам предлагают такой вид действий, это, скорее всего, мошенники. При подаче заявки у нас также стоит антибот, то есть бот не сможет за человека пройти подписание ЭЦП-ключом", – сообщил зампредседателя фонда Ринат Гаппаров.

Касательно возможного использования ботов для быстрого заполнения формы на сайте, после чего человеку оставалось бы лишь подписать форму через ЭЦП, Гаппаров ответил, что в форме нужно было заполнить только номер телефона, выбрать автопроизводителя и подписаться электронной подписью – это занимало около 10-14 секунд.

Спикер добавил, что после запуска программы в ФРП "проведут домашнюю работу и уберут шероховатости".

Также в фонде напомнили, что проводить запуски льготных автокредитов в Казахстане планируют каждый месяц, при этом получившие льготный автокредит казахстанцы не смогут повторно участвовать в этой программе в течение последующих 3-х лет.

Напомним, сегодня в Казахстане заработал сайт Autonesie.kz, предназначенный для приема заявок на льготное автокредитование. Но почти сразу после запуска в соцсетях казахстанцы начали жаловаться, что не могут подать заявки: платформа стала выдавать ошибки.

Как оказалось, лимит на заявки был исчерпан за первые 18 секунд работы сайта. За это время подать заявки успел 761 казахстанец. В Фонде развития промышленности рассказали, как им это удалось.

Программа льготного автокредитования действует в Казахстане с мая 2022 года. По ней казахстанцы могут взять кредит под 4% на покупку автомобиля отечественной сборки.

Ранее стало известно, что с февраля подавать заявки на льготные автокредиты казахстанцы смогут онлайн - для этого сегодня была запущена платформа Autonesie.kz.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2008236-ochered-nelzya-prodat-v-frp-predupredili-o-moshennikah-pri-podache-na-lgotnye-avtokredity/