Прием заявок на льготный автокредит стартовал в Казахстане

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В Казахстане начался прием онлайн-заявок на получение автокредита под 4%. О том, как будет работать новая система, читайте в материале NUR.KZ.

С 6 февраля в Казахстане возобновилось льготное автокредитование. С 10:00 по времени Астаны казахстанцы могут в онлайн-режиме подать заявку на получение автокредита под 4% через сайт Autonesie.kz.

Как отмечают в Фонде развития промышленности, решение перевести прием заявлений в онлайн было принято из-за того, что предыдущая система выдачи кредитов и автомобилей была недостаточно прозрачна – постоянно появлялись различные мошеннические схемы, через которые можно было "ускорить" очередь или договориться о получении машины.

После запуска онлайн-платформы подать заявку на льготный автокредит сможет 761 казахстанец. По достижении этого лимита прием заявок приостановится, так что желающим получить заем на льготных условиях нужно поспешить.

Как подать заявку

Казахстанцы, которые желают принять участие в льготном автокредитовании, должны иметь:

компьютер, подключенный к интернету;

ключ ЭЦП физлица, размещенный в компьютере;

программу NCAlayer, которая должна быть установлена на компьютере.

Если все готово, то нужно зайти на сайт Autonesie.kz, на главной странице нажать на кнопку "Подать заявку" и выбрать ключ ЭЦП. После этого система выведет данные заявителя (фамилия, имя, отчество и ИИН), останется только добавить свой номер мобильного телефона и выбрать автопроизводителя.

После этого нужно прочитать договор и подписать его, выбрав ключ ЭЦП и введя пароль. Далее система начнет проверку, через некоторое время на сайте высветится окошко об одобрении заявки и включении казахстанца в пул участников.

Однако заявителю могут и отказать. Это может произойти по следующим причинам:

если заявитель уже получил кредит по данной программе;

если у него имеется актуальная заявка на платформе.

Как объясняют в Фонде развития промышленности, после успешной регистрации на сайте заявителю нужно отправиться в автосалон для получения счета на оплату, а потом – идти в банки-участники программы.

Отметим, что банки также будут принимать решение об одобрении кредитной заявки на основе выделенного им лимита, платежеспособности заемщика, его кредитной истории и так далее.

Напомним, обновленная программа льготного автокредитования была запущена в Казахстане в мае 2022 года. Работает она по так называемому "револьверному" принципу" – когда новые автокредиты выдаются за счет выплат по займам, которые казахстанцы оформили ранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2008117-priem-zayavok-na-lgotnyy-avtokredit-startoval-v-kazahstane/