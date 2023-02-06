"Я не знаю, в чем секрет": сумевшие подать заявку на льготный автокредит рассказали, как им это удалось

Ключи от машины. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня в Казахстане стартовал прием заявок на льготный автокредит. По условиям, как сообщалось ранее, заявку смог подать только 761 казахстанец. Несколько человек, которым удалось это сделать, рассказали, как подавали заявку.

Сегодня, 6 февраля, в 10:00 казахстанцы подавали заявки на получение автокредита под 4% через сайт Autonesie.kz.

Журналисты NUR.KZ тоже протестировали платформу. С первой попытки во время процедуры на экране неожиданно появилась красная надпись с уведомлением о том, что произошла ошибка.

Затем журналисты повторили процедуру еще несколько раз, но снова "выходила" ошибка. На четвертой минуте после старта работы онлайн-платформы заявка и вовсе была отклонена в связи с достигнутым лимитом финансирования автопроизводителя.

По условиям, после запуска платформы подать заявку на льготный автокредит мог лишь 761 казахстанец. По достижении этого лимита прием заявок приостановился. Сообщается, что лимит на заявки был исчерпан за первые 18 секунд.

А в Банке развития Казахстана рассказали, что за первую минуту работы платформы сайт посетило 125 тысяч человек. Следующий прием заявок будет доступен казахстанцам в марте, и далее – на ежемесячной основе.

А тем, кому в этот раз посчастливилось подать заявку, рассказали, как им это удалось.

"Где-то с 09:30 сидел на этом сайте, обновлял. В 10:00 запуск произошел, но заявка не с первого раза, а раза с четвертого прошла. В первые разы какие-то ошибки выдавала. Я на компьютере в два окна пытался с разных браузеров (подать заявку - прим. ред.). В итоге где-то в 10:04 я увидел, что заявка уже активная", - цитирует одного из казахстанцев Sputnik Казахстан в своем Telegram-канале.

Другой поделился, что заранее подготовил пароль от ЭЦП (электронной цифровой подписи).

"Заранее заготовил пароль от ЭЦП, чтобы не писать его, а сразу скопировать и вставить. Я не знаю, в чем секрет. Со мной в офисе подавали человек 10, никто не успел", - поделился другой.

Отметим, сразу после старта сайт для заявок на льготное автокредитование "упал" - не успев заработать, он начал выдавать ошибки.

Напомним, программа льготного автокредитования запустили в мае 2022 года. По ней казахстанцы могли взять кредит под 4% на покупку автомобиля отечественной сборки.

Однако после этого программу несколько раз приостанавливали. Приостановка также была связана с освоением выделенных средств.

В феврале в Фонде развития промышленности рассказали, что запуск программы планируется в 10:00 по времени Астаны 6 февраля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2008203-ya-ne-znayu-v-chem-sekret-sumevshie-podat-zayavku-na-lgotnyy-avtokredit-rasskazali-kak-im-eto-udalos/