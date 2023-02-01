Названа дата запуска онлайн-платформы по льготному автокредитованию в Казахстане

Ключи от автомобиля. Иллюстративное фото: pexels.com

Зампредседателя правления Фонда развития промышленности Ринат Гаппаров на пресс-конференции рассказал, когда стартует регистрация для участия в программе льготного автокредитования, передает корреспондент NUR.KZ.

Ринат Гаппаров признал, что после запуска программы льготного автокредитования в мае прошлого года было много критики по непрозрачности системы получения как авто, так и кредитов. Он также сообщил, что появились мошенники, различные посредники, которые за деньги предлагали ускорить очередь, договориться с получением авто.

"Нами было принято решение изменить механизм участия в программе льготного автокредитования и совместно с Первым кредитным бюро нами была разработана платформа для приема заявок на получение льготного автокредита. Основная цель платформы - это обеспечение равных прав доступа к участию в программе и прозрачность участия в данной программе", – добавил спикер.

Он отметил, что платформа представляет собой пул заявителей. Она позволит исключить в будущем очереди.

"Будет пул заявителей, которые в равной мере могут одновременно пойти в автосалоны и банки для получения авто и автокредита. Пилотный запуск программы планируется в 10:00 по времени Астаны 6 февраля в понедельник.

Заявителям нужно будет иметь компьютер, подключенный к интернету, ЭЦП ключ физлица, размещенный в компьютере, и установить программное обеспечение NCAlayer (подробнее с инструкцией можно ознакомиться здесь). Зарегистрироваться в данной платформе можно будет только с территории Казахстана", – заявил Ринат Гаппаров.

По его словам, после регистрации 761 участника кнопка подачи заявки перестает быть активной и прием заявок на этом приостанавливается.

"Все процедуры по получению авто и кредита нужно будет завершить в течение 60 календарных дней, начиная от 6 февраля. Все заявители, которые не успеют провести все процедуры, будут исключены из пула и смогут подать заявку в последующем (раунде оформления льготных автокредитов – прим. ред.).

На текущий момент за счет выплат по кредитам накоплено 7,6 млрд тенге, что означает, что 6 февраля сможет принять участие 761 человек. В дальнейшем мы планируем открывать платформу для приема заявок на ежемесячной основе, планируется, что будут приниматься заявки свыше 100 участников", – резюмировал спикер.

Ринат Гаппаров позже добавил, что одним из основных условий программы является то, что один человек может получить кредит не чаще чем раз в два года.

"По этой программе невозможно получить шесть авто. Платформа не пропустит, и до этого таких случаев не было. Если вы получили авто, нужно подождать два года, чтобы получить следующий", – заверил он.

Также Гаппарова спросили, готова ли онлайн-платформа к большому наплыву людей. В ответ спикер сообщил, что систему тестировали и она не должна дать сбой.

"Думаем, что платформа выдержит", – ответил зампредседателя правления Фонда развития промышленности.

Напомним, программа льготного автокредитования была запущена в мае 2022 года. По ней казахстанцы могли взять кредит под 4% на покупку автомобиля отечественной сборки.

После этого программу банки приостанавливали несколько раз, в том числе в связи с освоением выделенных средств.

В конце декабря экс-глава МИИР Каирбек Ускенбаев пообещал, что в 2023 году машин хватит для всех, кто пожелает принять участие в программе льготного автокредитования.

По так называемому револьверному принципу автокредиты выдаются за счет выплат по займам, которые казахстанцы оформили ранее. После выдачи положенного количества займов льготная программа автокредитования "встает на паузу" и возобновляется, когда поступят очередные платежи по кредитам.

В январе глава МИИР Марат Карабаев сообщил, что Фонд развития промышленности предлагает пересмотреть процедуру подачи заявки на автокредитование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2007584-nazvana-data-zapuska-onlayn-platformy-po-lgotnomu-avtokreditovaniyu-v-kazahstane/