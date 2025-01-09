Безработным - работу, детям - садики: полицейский помогает людям вне службы в Актобе

Майор полиции с 20-летним стажем Куандык Днимов помогает жителям Актобе не только в служебных делах, но и в решении социальных проблем, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, Куандык Днимов - участковый инспектор полиции восьмого микрорайона Актобе, майор с двадцатилетним стажем. Он известен своим профессионализмом и преданностью делу, особенно в вопросах профилактики правонарушений.

С самого начала своей карьеры, начиная с патрульной службы, а затем работая инспектором по делам несовершеннолетних, Куандык Днимов всегда стремился строить доверительные отношения с жителями и помогать не только в рамках своих служебных обязанностей, но и за их пределами.

"Помимо должностных обязанностей необходимо всегда помнить о гражданском долге", - заявил полицейский.

Благодаря честному труду и доброму сердцу Куандык Днимов всегда находил общий язык как с подростками, так и с их родителями. В результате чего значительно сократились правонарушения среди молодежи.

Он тщательно изучает условия проживания каждой неблагополучной семьи и всячески поддерживает их - помогает устроить родителей на работу, детей - в детские сады и школы.

"Если родители безработные, дети не ходят в школу, детские сады, конечно, ситуация в семье осложняется. Особенно это касается детей. Поэтому мы всегда стараемся содействовать в решении этих вопросов", - утверждает майор полиции.

Когда он служил инспектором по делам несовершеннолетних, родители трудных подростков часто звонили Куандыку Умирзаковичу и просили поговорить с детьми, ведь они точно знали - участковый найдет с ними общий язык и поможет достучаться.

"У меня был один подросток на профилактическом учете. Часто с ним беседовал. Мальчик сначала был агрессивным и закрытым.

Потом стал чаще прислушиваться и исправляться на глазах. Поступил в колледж. С тех пор прошло несколько лет. Недавно встретились. Женился. Говорит, что работает, машину купил. Искренне был рад за него.

Подростковый возраст - один из самых сложных периодов жизни. В это время важно строить с детьми доверительные отношения, направить их в правильное русло", - отмечает полицейский.

Сегодня каждый рабочий день участкового инспектора Куандыка Днимова проходит очень насыщенно. Он состоит из повседневных дел - рассмотрение обращений граждан, подготовка материалов, обход административной территории, проверка лиц, находящихся на учете, посещение суда, профилактика правонарушений.

Участковый активно участвует в жизни района, оказывает поддержку людям в самых разных ситуациях, делая все возможное для улучшения жизни и безопасности жителей.

"Обратная связь с гражданами имеет большое значение. Обращаются по разным вопросам. Реагируем на каждое сообщение. Часто поступают звонки по вопросам, не входящим в нашу компетенцию.

Стараемся никого не оставлять без внимания. Например, часто обращаются по поводу потопа соседей с верхних этажей. Мы выезжаем, способствуем решению проблемы, объясняем порядок урегулирования.

Когда делаю подомовой обход, иногда вижу одиноких пожилых людей, нуждающихся в помощи. Стараемся всегда помочь им, на такие мероприятия всегда беру с собой молодых специалистов в воспитательных целях.

Ведь благодарность и наставничество взрослых очень важны и ценны", - говорит участковый.

В основном от жителей поступают звонки по поводу нарушения тишины, распития спиртных напитков на улицах, по нарушениям в семейно-бытовой сфере. О преступлениях и происшествиях в районе жители напрямую обращаются к участковому инспектору.

Ранее сообщалось, что участковый инспектор в Актобе обнаружил граффити с наркорекламой во время проведения ОПМ "Участок". Полицейский вызвал наряд, который закрасил незаконный рисунок.

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