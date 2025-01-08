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"Не зарегистрировано ни одного преступления": уникальное село нашли в Казахстане (видео)

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Село Жетіжал
Село Жетіжал. Кадр из видео: Polisia.kz

В одном из сел в области Жетiсу не зарегистрировано ни одного преступления - местные жители гордятся своим образом жизни, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, село Жетіжал, расположенное в живописном Көксуском районе области Жетісу, является уникальным примером сельской жизни, основанной на традициях, здравомыслии и социальной ответственности.

В этом небольшом ауле, где проживает более тысячи человек, царит атмосфера спокойствия и благополучия, а местные жители гордятся своим образом жизни.

Отмечается, что в селе есть все необходимое для комфортной жизни: школа, дом культуры, мечети, а также четыре магазина.

"Однако есть одна особенность, которая выделяет Жетіжал среди других населенных пунктов: ни в одном магазине здесь не продаются спиртные напитки. Более того, в этом селе не зарегистрировано ни одного преступления, что подчеркивает его уникальный статус как места, где мир и порядок - не просто слова. Жетіжал - это не просто село, это символ того, как традиции, труд и осознанность могут создать модель гармоничного общества", - говорится в сообщении.

Этот аул, как отмечается в информации, по праву можно считать примером для других поселений, где вопросы здоровья, безопасности и духовного развития ставятся на первое место.

Ранее мы писали, что в Карагандинской области свыше 60 аулов полностью отказались от алкоголя, за год там не зарегистрировано ни одного правонарушения.

Также около 30 сел отказались от алкоголя в Туркестанской области, что способствует созданию дружного и безопасного сообщества.

И в Жанаарыкском сельском округе Жамбылской области полностью отказались от алкоголя. За последние 4 года здесь не зарегистрировано ни одного преступления.

А в Туркестанской области находится село Жанажол, где не употребляют алкоголь и за три года не произошло ни одного преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209550-ne-zaregistrirovano-ni-odnogo-prestupleniya-unikalnoe-selo-nashli-v-kazahstane-video/

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