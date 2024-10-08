Профессионала экстра-класса из Қонаева на каждом шагу подстерегает опасность

Главный спасатель оперативно-спасательного отряда Қонаева Ержан Касенов работает в органах гражданской защиты с 2015 года, став примером профессионализма и мужества, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как говорится на официальном сайте ведомства, "спасатели-водолазы" - это профессионалы экстра-класса, обладающие уникальными навыками и опытом. Хороший водолаз должен обладать мужеством, решимостью, тягой к своей профессии и отличным здоровьем.

Главный спасатель оперативно-спасательного отряда Қонаева Ержан Касенов работает в органах гражданской защиты с 2015 года. За девять лет работы зарекомендовал себя как грамотный, квалифицированный и дисциплинированный сотрудник. К исполнению служебных обязанностей относится с большой ответственностью.

"В тяжелом водолазном снаряжении спасатель-водолаз спускается в холодную воду для спасения пострадавших на воде и поиска утонувших. Ведутся долгие и опасные поиски "объекта". Ведь под толщей темной воды в несколько метров опасность подстерегает на каждом шагу. А в любой экстремальной ситуации приходится надеяться только на себя.

Одной из основных трудностей работы водолазов-спасателей является воздействие высокого давления воды на организм. При погружении на большую глубину возникает риск декомпрессионной болезни, которая может привести к серьезным заболеваниям и даже смерти.

В связи с этим, мы - водолазы должны строго соблюдать правила декомпрессии и проводить специальные процедуры перед и после погружения, должны быть способными поднять и перемещать тяжелые предметы под водой, а также работать в условиях непростых течений и сильных волн, а также низкой видимости под водой", - рассказал Ержан Касенов.

Он подчеркнул, что выбранная им профессия является одновременно и опасной, и увлекательной.

"Работать спасателем - мое призвание. Ведь это одна из самых благородных и благодарных профессий. Лучшая награда для спасателей - это благодарность спасенных людей и их близких", - заключил Ержан Касенов.

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