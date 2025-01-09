Вахты без выходных, шторм в океане: кызылординка рассказала о работе морячкой

Девушка-моряк — редкость, а Нурай Абилканова в свои 24 года уже является вторым помощником капитана на международном контейнеровозе. Она рассказала NUR.KZ о пути к своей мечте и вызовах профессии.

В мире моряков существует немало героических историй, вдохновляющих на подвиги и преодоление трудностей. Но история Нурай Абилкановой, девушки из Кызылорды особенно уникальна. Она рассказывает, что для нее море стало не просто символом свободы, но и реальным шансом для самореализации.

Молодая морячка родилась и выросла в Кызылорде — городе, удаленном от морского побережья. Однако ее любовь к морю возникла еще в детстве.

"Мое увлечение морем началось еще в детстве. Живя в Кызылорде, я никогда не была рядом с океаном, но книги и фильмы о великих путешествиях, мореплавателях и кораблях всегда захватывали мой дух. Казалось, что именно море открывает перед человеком безграничные возможности — это свобода, приключения, преодоление себя.

Когда я поняла, что могу связать свою жизнь с морем и сделать его не просто мечтой, а реальностью, я не колебалась. Я узнала о возможности обучения морскому делу в Казахстанской Морской Академии, и тогда поняла, что это мой шанс воплотить мечту", - поделилась девушка.

По ее словам, работа моряка - это путь, полный приключений и открытия нового. На вопрос о выборе профессии Нурай отвечает, что ее привлекла возможность знакомства с разными культурами и расширение кругозора.

"Меня вдохновило желание исследовать мир, познакомиться с разными культурами и работать в необычных условиях. Кроме того, меня привлекает вызов, который несет в себе эта профессия. Быть морячкой – это не просто работа, это стиль жизни", - утверждает она.

Первым шагом на пути к своей мечте было поступление в Казахстанскую Морскую Академию, где Нурай не только получила теоретические знания, но и прошла практику на международных судах.

Она вспоминает, что один из самых ярких и незабываемых моментов ее обучения связан с первой практикой на парусном судне во время пересечения Атлантического океана. Тогда Нурай испытала силу природы, столкнувшись с настоящим штормом.

"Один из самых ярких моментов, который навсегда остался в моей памяти - шторм в Атлантическом океане во время моей первой морской практики. Я находилась на борту парусного судна, и это был мой первый серьезный выход в открытое море. Я мечтала о море, но даже представить не могла, насколько оно может быть суровым.

Шторм начался внезапно: небо потемнело, ветер усилился, а волны начали бить в борт с невероятной силой. Несмотря на всю подготовку, этот момент стал для меня испытанием, и я чувствовала, как адреналин зашкаливает.

Когда паруса начали хлопать, казалось, что судно вот-вот сдастся перед силой стихии. Однако я поняла, что в такие моменты нет места сомнениям. Я впервые участвовала в маневре по поднятию и изменению курса парусов в таких тяжелых условиях", - вспоминает морячка.

По словам Нурай, это стало для нее важным испытанием, которое закалило ее характер и укрепило уверенность в собственных силах.

"Мы с командой действовали четко: каждый знал свою роль, и, несмотря на бушующий океан, мы смогли удержать судно на курсе. Этот опыт стал для меня настоящим уроком — я не только научилась доверять своим навыкам и инстинктам, но и увидела, как важна командная работа в экстремальных ситуациях. Тот шторм закалил меня и дал понять, что я действительно сделала правильный выбор", - говорит она.

Сегодня Нурай занимает должность второго помощника капитана на контейнеровозе под флагом Объединенных Арабских Эмиратов. Для нее это - большое достижение, так как всего несколько месяцев назад девушка была третьим помощником.

Нурай признается, что основные трудности, с которыми она сталкивается – это длительное отсутствие дома, изоляция от семьи и друзей, а также необходимость сохранять хладнокровие в стрессовых ситуациях, таких, как штормы или технические неполадки.

"Мой рабочий день делится на две вахты: с полуночи до 4 утра и с 12 дня до 16.00, без выходных. Работа требует максимальной концентрации и умения быстро принимать решения в сложных ситуациях. В мои обязанности входят навигация, безопасность судна и груза, а также взаимодействие с командой", — рассказывает Нурай.

Несмотря на трудности, Нурай не жалуется на свой образ жизни. Напротив, она уверена, что этот стиль жизни — именно то, что она всегда искала. Ее дни на борту заполнены вахтами, выполнением важных операций и командной работой, но даже среди повседневной рутины она находит время для себя.

"Когда есть свободное время, я занимаюсь чтением, рисую, тренируюсь. Я беру с собой книги по психологии и художественную литературу. А еще я увлекаюсь живописью. Иногда рисую пейзажи, которые вижу за бортом.

Море каждый день разное, и его красота вдохновляет меня. Кроме того, физические тренировки — важная часть моей рутины. Это помогает поддерживать форму и разряжать накопившийся стресс", — делится она.

На вопрос о том, как ее родные отреагировали на выбор профессии, Нурай признается, что они за нее переживали. Однако сейчас их переполняет гордость за ее достижения.

"Родители были обеспокоены моим выбором, ведь морская профессия связана с риском, а для девушки это еще и необычный выбор. Однако со временем они увидели, насколько я увлечена своим делом, и стали меня поддерживать.

Сейчас они гордятся тем, чего я достигла. Их поддержка играет огромную роль — даже находясь далеко, я чувствую их заботу и внимание. Друзья, напротив, сразу восприняли это с энтузиазмом, часто спрашивают о моих путешествиях и приключениях", - рассказала девушка.

Для многих женщин профессия моряка может показаться чем-то недостижимым, но Нурай уверена, что женщины могут быть столь же успешными в этой сфере, как и мужчины.

"Мне часто приходилось сталкиваться с удивлением, когда я говорила, что хочу стать морячкой. Однако я всегда старалась доказать, что профессионализм не зависит от пола. Главное - это быть компетентным и уверенным в себе", — уверена она.

Нурай активно поддерживает идею, что в морской отрасли должно быть больше женщин. Она надеется, что ее пример вдохновит девушек на выбор этой профессии и поможет разрушить устоявшиеся стереотипы.

"Я хочу, чтобы девушки по всему миру поняли: нет ничего невозможного для тех, кто решает следовать за своей мечтой. Профессия моряка не зависит от пола, а зависит только от твоего стремления и готовности работать", — утверждает она.

К слову, благодаря своей работе 24-летняя казахстанка успела посетить ряд стран, в числе которых Нидерланды, Карибские острова, Азорские острова, Португалия, Турция, Азербайджан, Россия, Иран, ОАЭ, Оман, Кемерун и многие другие. По ее словам, каждая страна оставила свой уникальный отпечаток в ее памяти.

Считается, что Казахстан не имеет выхода к морю, но Нурай с этим утверждением не согласна.

"На самом деле, Казахстан имеет выход к Каспийскому морю, который играет ключевую роль в транспортировке нефти и газа, а также в рыболовстве. У нас есть также возможность косвенного выхода в мировую океанскую систему через систему водных путей России, включая канал Волга-Дон.

Через Каспийское море можно попасть в Волгу, пройти до Волгодонского шлюза, а затем через канал Волга-Дон выйти в Азовское и Черное море и далее в Средиземное море. Этот путь дает Казахстану связь с мировыми морскими торговыми путями", — объясняет она.

Сегодня Нурай уже достигла значительного успеха в своей карьере. Ее мечта — стать капитаном и продолжать путешествовать по миру. Она также надеется внести вклад в развитие морской отрасли и в будущем обучать новое поколение моряков, передавая им знания и опыт, которые она приобрела за годы работы.