Участковый инспектор увидел рисунок и вызвал наряд полиции в Актобе

Участковый инспектор в Актобе обнаружил граффити с наркорекламой во время проведения ОПМ "Участок". Полицейский вызвал наряд, который закрасил незаконный рисунок, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в Актюбинской области более 200 участковых инспекторов полиции, каждый обслуживает конкретный административный участок.

Один из них, участковый инспектор ГОП№ 4 УП Актобе Азамат Елубаев, на закрепленном административном участке поселка Акжар ежедневно проводит подворовой и поквартирный обход для ознакомления с населением, а также выявления лиц, допускающих различные правонарушения, и проверки граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел.

"Старшего лейтенанта полиции Азамата Елубаева можно смело назвать "универсальным солдатом" полиции. Он должен выполнять роль оперативника, следователя, быть искусным психологом и просто уметь поддерживать постоянную связь с людьми", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 16 сентября по 1 ноября 2024 года в стране продолжается ОПМ “Участок”. В рамках данного мероприятия участковый инспектор Елубаев на своем участке обнаружил граффити с наркорекламой. Незамедлительно вызвал наряд полиции, который закрасил изображение.

В ведомстве напомнили, что нанесение граффити-рисунков о незаконном сбыте наркотических средств влечет уголовную ответственность. Санкция статьи предусматривает от трех до шести лет лишения свободы.

Ранее сотрудники отделения местной полицейской службы УП Павлодара вместе с волонтерами Центра развития молодежных инициатив, а также "Жастар рухы" взяли аэрозольные баллончики с краской и закрасили более 100 граффити с рекламой наркотиков. Также в ходе мероприятия в общественных местах раздали памятки и дали разъяснения об ответственности в части потребления и распространения запрещенных веществ.

В Алматы также приняли эстафету и вышли на улицы с масштабной акцией по борьбе с наркорекламой. Под лозунгом "Нашақорлыққа жол жоқ" более пяти тысяч наркограффити исчезли с фасадов зданий, заборов и городских объектов благодаря слаженным усилиям полиции, акимата, студентов и волонтеров.