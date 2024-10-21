Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Участковый инспектор увидел рисунок и вызвал наряд полиции в Актобе

Опубликовано:

Азамат Елубаев
Азамат Елубаев. Фото: polisia.kz

Участковый инспектор в Актобе обнаружил граффити с наркорекламой во время проведения ОПМ "Участок". Полицейский вызвал наряд, который закрасил незаконный рисунок, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в Актюбинской области более 200 участковых инспекторов полиции, каждый обслуживает конкретный административный участок.

Один из них, участковый инспектор ГОП№ 4 УП Актобе Азамат Елубаев, на закрепленном административном участке поселка Акжар ежедневно проводит подворовой и поквартирный обход для ознакомления с населением, а также выявления лиц, допускающих различные правонарушения, и проверки граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел.

"Старшего лейтенанта полиции Азамата Елубаева можно смело назвать "универсальным солдатом" полиции. Он должен выполнять роль оперативника, следователя, быть искусным психологом и просто уметь поддерживать постоянную связь с людьми", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 16 сентября по 1 ноября 2024 года в стране продолжается ОПМ “Участок”. В рамках данного мероприятия участковый инспектор Елубаев на своем участке обнаружил граффити с наркорекламой. Незамедлительно вызвал наряд полиции, который закрасил изображение.

В ведомстве напомнили, что нанесение граффити-рисунков о незаконном сбыте наркотических средств влечет уголовную ответственность. Санкция статьи предусматривает от трех до шести лет лишения свободы.

Ранее сотрудники отделения местной полицейской службы УП Павлодара вместе с волонтерами Центра развития молодежных инициатив, а также "Жастар рухы" взяли аэрозольные баллончики с краской и закрасили более 100 граффити с рекламой наркотиков. Также в ходе мероприятия в общественных местах раздали памятки и дали разъяснения об ответственности в части потребления и распространения запрещенных веществ.

В Алматы также приняли эстафету и вышли на улицы с масштабной акцией по борьбе с наркорекламой. Под лозунгом "Нашақорлыққа жол жоқ" более пяти тысяч наркограффити исчезли с фасадов зданий, заборов и городских объектов благодаря слаженным усилиям полиции, акимата, студентов и волонтеров.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2176794-uchastkovyy-inspektor-uvidel-risunok-i-vyzval-naryad-policii-v-aktobe/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie