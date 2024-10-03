Как участковый стал заместителем начальника полиции в Алматинской области

Подполковник Асет Табеев из Алматинской области является примером того, как благодаря упорству и преданности профессии можно достичь высоких результатов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, начав свою службу в органах внутренних дел в 2010 году в качестве участкового инспектора по делам несовершеннолетних в УВД Талдыкоргана, Асет Табеев постепенно поднялся до заместителя начальника управления полиции Илийского района.

Назначение на должность заместителя начальника крупного районного подразделения обусловлено его опытом и способностью работать в условиях сложной криминогенной обстановки, характерной для региона.

Одним из ключевых достижений Табеева стало развитие кадетских классов в Илийском районе. За год его руководства они достигли значительных успехов, заняв призовые места на международных соревнованиях в Беларуси и Кыргызстане.

В честь героически погибшего сотрудника полиции был открыт специальный класс, что стало символом сохранения памяти и преемственности лучших традиций службы.

Кроме того, под его руководством были организованы "Уроки мужества", и написана повесть "Серт", посвященная важности служебного долга.

Пример сотрудников полиции Илийского района также подтверждает высокий уровень их подготовки: за прошедший год двое полицейских совершили героические поступки, а команда управления заняла призовые места на соревнованиях по стрельбе и футболу.

Активно ведется и взаимодействие с населением - проведено 49 встреч с трудовыми и учебными коллективами, организовано 21 культурно-массовое мероприятие, направленное на укрепление связи между полицией и обществом.

Важную роль в деятельности Асета Табеева играет работа с ветеранами ОВД. Организовав 12 встреч с ветеранами, он нацелен на передачу молодым специалистам лучших традиций службы.

В молодые годы наставником Табеева была полковник полиции Гульбара Джирембаева, прошедшая путь от рядового полицейского до начальника штаба областного департамента. Теперь же сам Асет передает свои знания и опыт молодым сотрудникам.

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