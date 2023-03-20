"Перепалка" между Рыбакиной и ее соперницей по финалу турнира WTA попала на видео

Елена Рыбакина и Арина Соболенко. Фото: Robert Prange/Getty Images

Теннисистка Елена Рыбакина "поссорилась" со своей соперницей по финалу WTA 1000 - белорусской спортсменкой Ариной Соболенко - на церемонии награждения, передает NUR.KZ. Момент попал на видео.

Роликом поделился официальный -аккаунт Женской ассоциации тенниса (WTA).

На кадрах казахстанская теннисистка произносит речь на церемонии награждения.

"Я хотела бы поздравить Арину с прекрасным результатом, достигнутым в течение этих двух недель (турнира - прим. ред.). Ты проделала прекрасную работу", – отметила Рыбакина.

Соболенко в ответ на это в шутку показала ей язык, чем рассмешила и зрителей турнира, и судей, и саму Елену.

"На самом деле, это первый раз, когда игра сложилась по моему плану. Надеюсь, мы еще не раз встретимся в финале", – призналась Рыбакина.

В ответ на это белорусская спортсменка в микрофон заявила: "Я прослежу, чтобы это был последний раз (про победу Рыбакиной в их схватке - прим. ред.)".

"Нет, нет, мы еще увидим", – парировала казахстанская спортсменка.

Отметим, что все это было произнесено со смехом и улыбками, никакого напряжения между девушками на видео нет. Зрителей такая "перепалка" только повеселила.

Напомним, Елена Рыбакина минувшей ночью обыграла Арину Соболенко и стала победительницей турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе в США. После победы казахстанка поднялась в рейтинге лучших теннисисток мира сразу на три позиции, заняв седьмое место. Это лучший результат в карьере Рыбакиной.

Рыбакину уже поздравил с исторической победой президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что теннисистка показала на турнире железный характер и высокую культуру спортивного поведения.

Елена Рыбакина - 23-летняя профессиональная теннисистка. Елена родом из Москвы, но выступает под флагом Казахстана с 2018 года.

На счету Рыбакиной четыре титула WTA. В 2021 году на турнире Roland Garros спортсменка обыграла титулованную теннисистку Серену Уильямс и произвела настоящую сенсацию в мире спорта.

Летом прошлого года Рыбакина одержала сенсационную победу на самом престижном теннисном турнире планеты - Уимблдоне. После этого Токаев наградил ее орденом "Достық" ІІ степени.

Отметим, что на пресс-конференции после победы на Уимблдоне Рыбакина поставила точку в спорах о своем гражданстве, показав казахстанский паспорт. Девушка также призналась, что не знает, "где бы сейчас была, если бы не Казахстан".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2013580-perepalka-mezhdu-rybakinoy-i-ee-sopernitsey-po-finalu-wta-1000-popala-na-video/