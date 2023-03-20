Елена Рыбакина выиграла турнир WTA 1000 в США

Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила в турнире серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, в США, обыграв соперницу из Беларуси, сообщается на сайте Женской ассоциации тенниса (WTA).

Казахстанка обыграла белоруску в двух сетах со счетом 7:6 (13:11), 6:4.

Отмечается, что это первая награда Рыбакиной в новом сезоне и первый титул после победы в турнире Большого шлема на Уимблдоне. В карьере WTA для Рыбакиной это четвертый титул.

Напомним, что ранее, чтобы пробиться в финал турнира, Елена обыграла первую ракетку мира Игу Швентек из Польши.

По данным Sports.kz, благодаря этой победе, казахстанка заработала 1,2 млн долларов и получила 1000 рейтинговых очков. Что касается общего призового фонда турнира, то он составляет 8,8 млн долларов.

Напомним, Елена Рыбакина — профессиональная казахстанская теннисистка. Ей 23 года.

Елена родилась в Москве. Теннисом начала заниматься, когда ей было пять лет.

С 2018 года Рыбакина выступает под флагом Казахстана. В 2019-м дошла до четвертьфинала Кубка Стамбула по теннису. В том же году приняла участие в Открытом чемпионате Бухареста, где смогла завоевать свой первый титул WTA.

В 2021-м Елена дошла до четвертьфинала престижного турнира Roland Garros. Спортсменка обыграла титулованную теннисистку Серену Уильямс и произвела настоящую сенсацию в мире спорта.

В июне 2021-го Рыбакина вошла в двадцатку лучших теннисисток мира по версии Женской теннисной ассоциации WTA. Высокий рейтинг обеспечил девушке участие в Олимпийских играх в Токио. Спортсменка выступит в двух разрядах — одиночно и в паре с Ярославой Шведовой.

В июле прошлого года Рыбакина впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема "Уимблдон-2022".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2013534-elena-rybakina-vyigrala-turnir-wta-1000-v-ssha/