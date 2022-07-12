"Я не согласна": Рыбакина ответила на слова о том, что она "готовый продукт" России

Елена Рыбакина. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Победительница "Уимблдон-2022" Елена Рыбакина на пресс-конференции в Нур-Султане прокомментировала заявление российского теннисиста Евгения Кафельникова, назвавшего ее "готовым продуктом" России, передает корреспондент NUR.KZ.

"При переходе я была юниором. "Готовым продуктом" назвать юниора невозможно. Переход из юниоров во взрослую профессиональную карьеру очень сложный. Помимо того, что у тебя должна быть хорошая команда вокруг, не у каждого получается вообще, в принципе, продолжать на профессиональном уровне, а добиваются вершин единицы.

Мне в этом плане очень повезло. Поэтому с таким высказыванием я, конечно, не согласна", – сказала она.

Елена призналась, что не знает, "где бы сейчас была, если бы не Казахстан".

"Естественно, так как теннис – достаточно молодой вид спорта для Казахстана, я, действительно, очень счастлива тому, что, может быть, я тот человек, который сейчас делает теннис более популярным в стране. Это огромная ответственность, но я ее принимаю и действительно горда этим", – подчеркнула спортсменка.

Прокомментировала она и вопрос о том, сколько средств вложили в нее родители, пока девушка не стала профессиональным спортсменом, ведь теннис считается дорогим видом спорта.

"Лучше спросить у них. Мне повезло, я занималась в детстве, не предполагая, что буду профессиональным игроком. Для меня это было просто времяпрепровождением после школы. Так что от финансовых каких-то вопросов родители меня ограждали, за что им большое спасибо.

На меня никогда не было давления в этом плане. Все происходило только потому, что видели мое желание, как я хочу тренироваться, но вот этих вопросов (финансовых – прим.ред.) я не знаю", – резюмировала Рыбакина.

Сегодня на пресс-конференции теннисистка также прокомментировала вопрос своего гражданства и показала паспорт гражданки Казахстана.

Напомним, что 23-летняя Елена Рыбакина стала победительницей турнира Большого шлема "Уимблдон-2022".

Касым-Жомарт Токаев присудил Рыбакиной орден "Достық" II степени, который сегодня ей вручил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1978094-ya-ne-soglasna-rybakina-otvetila-na-slova-o-tom-chto-ona-gotovyy-produkt-rossii/