Рыбакина прокомментировала споры вокруг своего гражданства и показала паспорт

Елена Рыбакина. Фото: NUR.KZ

Победительница "Уимблдон-2022" Елена Рыбакина на пресс-конференции в Нур-Султане ответила на вопрос, гражданкой какой страны она себя ощущает, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я гражданка Казахстана, как я уже многим отвечала. К сожалению, потому что это очень сложная работа (теннис - прим.ред.), я нигде не проживаю последние года два – я езжу из гостиницы в гостиницу каждую неделю – либо это соревнования, либо это сборы, но так такового дома у меня действительно нет", – сказала она.

Спортсменка также отметила, что у нее есть казахстанский паспорт, и даже продемонстрировала его участникам пресс-конференции.

Прокомментировала она и вопрос о том, почему она выбрала именно Казахстан.

"Тот момент я помню очень хорошо, это было лет пять назад. Передо мной стоял острый вопрос, что делать дальше, потому что мне было лет 17-18 и нужно было решать – либо я пытаюсь играть и остаюсь в профессиональном спорте, либо вопрос учебы.

Из-за того, что я хорошо выступала на юниорских турнирах и на "Больших шлемах", мне предлагали учиться в Америке – очень многие юниоры выбирают этот путь. Так сложилось, что поступило предложение от Казахстана – это такой момент, где мне очень повезло, что совпало по времени и мы нашли друг друга.

В итоге я очень рада, что мое такое путешествие продолжается с Казахстаном, и вся история, которая сейчас происходит – все такими общими усилиями, естественно, благодаря Казахстану.

Так что больше спасибо за поддержку, потому что я ее всегда чувствовала на протяжении всего времени, несмотря на то, что очень редко мне удается приехать сюда", - резюмировала Рыбакина.

Напомним, сегодня премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов вручил Елене Рыбакиной орден "Достық" II степени, который спортсменке присудил глава государства после победы в турнире "Уимблдон".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1978079-rybakina-prokommentirovala-spory-vokrug-svoego-grazhdanstva/