Елена Рыбакина поднялась на седьмое место в рейтинге лучших теннисисток мира

Елена Рыбакина. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина после победы на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе (США) улучшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ.

В обновленном списке лучших теннисисток мира Елена поднялась на седьмое место (была на десятом). Это наивысший результат Рыбакиной в карьере.

Лидирует в рейтинге все также Ига Швентек из Польши. Представительница Беларуси Арина Соболенко осталась на второй строчке. Тройку лучших замкнула американка Джессика Пегула. На четвертое место поднялась Каролин Гарсия (Франция). На пятой строчке расположилась Онс Жабер из Туниса.

Напомним, что сегодня 23-летняя казахстанская теннисистка впервые в карьере выиграла турнир серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США). В финале Елена Рыбакина обыграла Арину Соболенко со счетом 7:6, 6:4.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2013577-elena-rybakina-podnyalas-na-sedmoe-mesto-v-reytinge-luchshih-tennisistok-mira/