Елена Рыбакина выиграла "Уимблдон"

Елена Рыбакина. Фото: Julian Finney/Getty Images

23-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23-я ракетка мира) впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема "Уимблдон-2022", передает корреспондент NUR.KZ.

В финале одиночного разряда Елена победила вторую ракетку мира из Туниса Онс Жабер. Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

На корте теннисистки провели один час и 50 минут. За это время Рыбакина сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из шести.

Отметим, что это первый титул Большого шлема в карьере 23-летней казахстанской спортсменки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1977720-elena-rybakina-vyigrala-uimbldon/