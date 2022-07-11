Токаев наградил Елену Рыбакину орденом "Достық" ІІ степени

Елена Рыбакина. Фото: olympic.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев Токаев наградил теннисистку Елену Рыбакину орденом "Достық" ІІ степени, об этом сообщается в Telegram-канале "Борт N1".

"Указом президента за выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие международного сотрудничества спортсмен-инструктор РГКП «Дирекция развития спорта» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Рыбакина Елена Андреевна награждена орденом "Достық" ІІ степени", - говорится в сообщении Акорды.

Напомним, 9 июля Елена Рыбакина одержала сенсационную победу на самом престижном теннисном турнире планеты – Уимблдоне. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в тот же день поздравил спортсменку с этим знаменательным событием, а также лично поговорил с ней по телефону.

Сегодня теннисистка обратилась к казахстанцам, девушка поблагодарила всех за поддержку и сообщила, что едет домой.

За победу в турнире Рыбакина заработала 2 миллиона фунтов (1,1 млрд тенге). От премии федерации тенниса РК за победу на Уимблдоне спортсменка отказалась, более того, как ранее сообщалось, девушка хочет пожертвовать долю призовых денег с Уимблдона на благотворительность и поддержку юниоров в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1977939-tokaev-nagradil-elenu-rybakinu-ordenom-dostyq-ii-stepeni/