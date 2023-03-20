"Показала железный характер": Токаев поздравил Рыбакину с новой победой

Елена Рыбакина. Фото: instagram.com/lenarybakina

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил теннисистку Елену Рыбакину с победой на турнире в Индиан-Уэллсе. Поздравление глава государства опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

"Поздравляю Елену Рыбакину с уверенной победой на престижном турнире в Индиан-Уэллсе!

Наша спортсменка показала высокопрофессиональный уровень игры, железный характер и высокую культуру спортивного поведения.

Уверен, Елену ждут новые успехи на лучших кортах мира!" - написал Токаев.

Напомним, Елена Рыбакина победила в турнире серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, в США, обыграв соперницу из Беларуси. Для казахстанской теннисистки это первый титул после победы в турнире Большого шлема на Уимблдоне прошлым летом.

Сама Рыбакина уже прокомментировала свою победу. Девушка призналась, что очень счастлива.

Напомним, Елена Рыбакина — профессиональная казахстанская теннисистка. Ей 23 года.

Елена родилась в Москве. Теннисом начала заниматься, когда ей было пять лет.

С 2018 года Рыбакина выступает под флагом Казахстана.

В 2019-м дошла до четвертьфинала Кубка Стамбула по теннису. В том же году приняла участие в Открытом чемпионате Бухареста, где смогла завоевать свой первый титул WTA.

В 2021-м Елена дошла до четвертьфинала престижного турнира Roland Garros. Спортсменка обыграла титулованную теннисистку Серену Уильямс и произвела настоящую сенсацию в мире спорта.

В июне 2021-го Рыбакина вошла в двадцатку лучших теннисисток мира по версии Женской теннисной ассоциации WTA. Высокий рейтинг обеспечил девушке участие в Олимпийских играх в Токио.

В июле прошлого года Елена Рыбакина одержала сенсационную победу на самом престижном теннисном турнире планеты – Уимблдоне. Президент Казахстана в тот же день поздравил спортсменку с этим достижением, а также лично поговорил с ней по телефону.

После победы на Уимблдоне Токаев также наградил спортсменку орденом "Достық" ІІ степени. Вручил орден премьер-министр Алихан Смаилов.

К слову, на пресс-конференции после победы на Уимблдоне Рыбакина поставила точку в спорах о своем гражданстве, показав казахстанский паспорт. Девушка также призналась, что не знает, "где бы сейчас была, если бы не Казахстан".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2013572-pokazala-zheleznyy-harakter-tokaev-pozdravil-rybakinu-s-novoy-pobedoy/