"Теперь моя очередь помогать": Рыбакина рассказала, на что потратит призовые

Алихан Смаилов и Елена Рыбакина. Фото: primeminister.kz

Сегодня глава правительства Алихан Смаилов вручил орден теннисистке Елене Рыбакиной, одержавшей историческую победу на Уимблдонском турнире, сообщает официальный сайт премьер-министра РК.

Смаилов вручил казахстанской спортсменке орден "Достық" II степени, присужденный президентом страны за выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие международного сотрудничества.

Алихан Смаилов и Елена Рыбакина. Фото: primeminister.kz

"Все казахстанцы с большим волнением следили за Вашей борьбой с самыми титулованными теннисистами мира. Победив в турнире Большого шлема, Вы оправдали надежды всех наших соотечественников, а также внесли неоценимый вклад в популяризацию тенниса в Казахстане. Уверен, эта победа послужит стимулом для многих юных спортсменов", — отметил Алихан Смаилов.

Фото: primeminister.kz

В свою очередь Елена Рыбакина выразила благодарность за высокую награду, отметив, что всегда ощущает поддержку казахстанцев.

"Конечно, я всегда чувствую поддержку наших соотечественников. Это для меня большая радость и ответственность. Вчера по прилете в Казахстан я увидела, сколько людей пришли меня встречать. Мне до сих пор не верится в происходящее", — отметила она после встречи с премьер-министром.

Казахстанская теннисистка рассказала, что часть призовых средств планирует направить на благотворительность и поддержку юниоров в Казахстане.

"Я думаю, было бы правильно организовать турнир или учредить грант для молодых игроков, потому что я получала здесь огромную поддержку. Теперь моя очередь помогать молодому поколению развиваться", — сказала Елена Рыбакина.

Также часть средств спортсменка планирует направить на помощь животным.

"Буквально через пару дней я начну подготовку к турнирам, которые пройдут в США. На этот год была цель попасть в топ-10 мирового рейтинга. Конечная цель – стать первой. Буду к этому стремиться и работать", — поделилась планами победительница "Уимблдона-2022".

Напомним, 9 июля Елена Рыбакина одержала сенсационную победу на самом престижном теннисном турнире планеты – Уимблдоне. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в тот же день поздравил спортсменку с этим достижением, а также лично поговорил с ней по телефону.

Сегодня спортсменка вернулась в Казахстан, в аэропорту ее тепло встретили поклонники, коллеги и вице-премьер Ералы Тугжанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1978051-rybakina-rasskazala-na-chto-potratit-prizovye/