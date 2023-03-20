Елена Рыбакина о победе на "Мастерсе" в США: Для меня это действительно важный успех

Елена Рыбакина. Фото: John Cordes/Icon Sportswire via Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала свою историческую победу на турнире категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает пресс-служба WTA.

Напомним, что Елена впервые в карьере выиграла турнир серии "Мастерс", обыграв в финале вторую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко со счетом 7:6, 6:4.

"Очень счастлива этой победе. Если посмотреть на статистику, я проиграла больше финалов, чем выиграла. Для меня это действительно важный успех. До сегодняшнего дня счет в личных встречах с Ариной был 0-4, теперь 1-4", - заявила Рыбакина.

Благодаря этому успеху 23-летняя казахстанская теннисистка поднялась на седьмое место в рейтинге WTA (ранее она была на десятом месте).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2013548-elena-rybakina-o-pobede-na-masterse-v-ssha-dlya-menya-eto-deystvitelno-vazhnyy-uspeh/