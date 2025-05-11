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Дзюдоист Ерасыл Кажыбай стал серебряным призером международного турнира в Астане

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Ерасыл Кажыбаев
Ерасыл Кажыбаев. Фото: Арлан Олжабай/Федерация дзюдо Казахстана

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Ерасыл Кажыбай провел финальную схватку на рейтинговом турнире Qazaqstan Barysy Grnd Slam в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

В поединке за золотую медаль в весовой категории свыше 100 килограммов соперником казахстанского дзюдоиста был японский спортсмен Хёге Ота.

В заключительной схватке соревнований в Астане японец провел иппон и досрочно держал победу. Таким образом, Ерасыл Кажыбаев стал серебряным призером. Для 30-летнего казахстанца это вторая медаль на турнирах серии Большого шлема. Ранее Кажыбаев становился бронзовым призером Grand Slam в Баку.

В итоге сборная Казахстана завоевала на домашнем Grand Slam в общей сложности девять медалей - три серебряные и шесть бронзовых:

Серебро - Гусман Кыргызбаев (66 кг), Талгат Орынбасар (60 кг), Ерасыл Кажыбаев (свыше 100 кг).

Бронза - Марат Байкамуров (до 100 кг), Бакжан Байтас (до 100 кг), Абылайхан Жубаназар (81 кг), Есет Куанов (73 кг), Магжан Шамшадин (60 кг), Аман Бакытжан (60 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2243820-dzyudoist-erasyl-kazhybay-stal-serebryanym-prizerom-mezhdunarodnogo-turnira-v-astane/