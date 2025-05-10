Дзюдоист Абылайхан Жубаназар принес сборной четвертую бронзу международного турнира в Астане

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Абылайхан Жубаназар провел схватку за бронзовую медаль на турнире серии Grand Slam в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского дзюдоиста в поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 81 килограмма стал итальянский спортсмен Мануэле Парлати.

Схватка завершилась досрочной победой (иппон) Абылайхана Жубаназара за полминуты. Таким образом, казахстанец выиграл четвертую бронзовую медаль сборной Казахстана на Grand Slam.

Ранее сегодня, 10 мая, бронзовым призером соревнований стал Есет Куанов в весовой категории до 73 килограммов.

Напомним, в первый соревновательный день сборная Казахстана завоевала две серебряные (Талгат Орынбасар, Гусман Кыргызбаев) и столько же бронзовых медалей (Магжан Шамшадин, Аман Бакытжан).

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