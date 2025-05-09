Сборная Казахстана выиграла вторую бронзу подряд на престижном турнире в Астане

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Аман Бакытжан стал бронзовым призером турнира серии Grand Slam в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником казахстанского дзюдоиста в весовой категории до 60 килограммов стал представитель Южной Кореи Харим Ли.
В ходе поединка Бакытжан применил успешный прием и получил вадза-ари. Схватка за медаль Grand Slam в Астане завершилась победой казахстанца со счетом 10:0.
Таким образом, это вторая бронзовая награда сборной Казахстана на домашнем "Большом шлеме".
Ранее в поединке за третье место победу одержал еще один представитель отечественной сборной Магжан Шамшадин.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2243448-sbornaya-kazahstana-vyigrala-vtoruyu-bronzu-podryad-na-prestizhnom-turnire-v-astane/