Сборная Казахстана выиграла вторую бронзу подряд на престижном турнире в Астане

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Аман Бакытжан стал бронзовым призером турнира серии Grand Slam в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского дзюдоиста в весовой категории до 60 килограммов стал представитель Южной Кореи Харим Ли.

В ходе поединка Бакытжан применил успешный прием и получил вадза-ари. Схватка за медаль Grand Slam в Астане завершилась победой казахстанца со счетом 10:0.

Таким образом, это вторая бронзовая награда сборной Казахстана на домашнем "Большом шлеме".

Ранее в поединке за третье место победу одержал еще один представитель отечественной сборной Магжан Шамшадин.

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