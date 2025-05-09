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Сборная Казахстана выиграла вторую бронзу подряд на престижном турнире в Астане

Опубликовано:

Аман Бакытжан
Аман Бакытжан. Фото: IJF

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Аман Бакытжан стал бронзовым призером турнира серии Grand Slam в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского дзюдоиста в весовой категории до 60 килограммов стал представитель Южной Кореи Харим Ли.

В ходе поединка Бакытжан применил успешный прием и получил вадза-ари. Схватка за медаль Grand Slam в Астане завершилась победой казахстанца со счетом 10:0.

Таким образом, это вторая бронзовая награда сборной Казахстана на домашнем "Большом шлеме".

Ранее в поединке за третье место победу одержал еще один представитель отечественной сборной Магжан Шамшадин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2243448-sbornaya-kazahstana-vyigrala-vtoruyu-bronzu-podryad-na-prestizhnom-turnire-v-astane/