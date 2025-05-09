Казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин стал призером Grand Slam в Астане

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Магжан Шамшадин провел поединок за бронзовую медаль в весовой категории до 60 килограммов, передает корреспондент NUR.KZ.

В Астане стартовал престижные международные соревнования по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam. В первый соревновательный день казахстанец Магжан Шамшадин боролся за бронзу в весовой категории до 60 килограммов.

Соперником отечественного спортсмена стал представитель Франции Энцо Джин.

Шамшадин одержал досрочную победу над своим оппонентом - иппон и стал бронзовым призером домашнего турнира.

Отметим, 28-летний Шамшадин становился победителем Grand Slam в Астане в 2023 году.

В этой весовой категории за бронзу поборется еще один казахстанец Аман Бакытжан, а Талгат Орынбасар оспорит золотую награду.

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