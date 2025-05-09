Казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин стал призером Grand Slam в Астане

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Магжан Шамшадин провел поединок за бронзовую медаль в весовой категории до 60 килограммов, передает корреспондент NUR.KZ.
В Астане стартовал престижные международные соревнования по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam. В первый соревновательный день казахстанец Магжан Шамшадин боролся за бронзу в весовой категории до 60 килограммов.
Соперником отечественного спортсмена стал представитель Франции Энцо Джин.
Шамшадин одержал досрочную победу над своим оппонентом - иппон и стал бронзовым призером домашнего турнира.
Отметим, 28-летний Шамшадин становился победителем Grand Slam в Астане в 2023 году.
В этой весовой категории за бронзу поборется еще один казахстанец Аман Бакытжан, а Талгат Орынбасар оспорит золотую награду.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2243445-kazahstanskiy-dzyudoist-magzhan-shamshadin-stal-prizerom-grand-slam-v-astane/