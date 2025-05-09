Призер Олимпиады-2024 Гусман Кыргызбаев завоевал серебро Grand Slam в Астане

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Гусман Кыргызбаев провел финальную схватку в весовой категории до 66 килограммов, передает корреспондент NUR.KZ.

В финальной схватке в весе до 66 килограммов соперником казахстанского дзюдоист был россиянин Рамазан Абдулаев.

В упорном поединке Кыргызбаев уступил своему оппоненту со счетом 0:10. Таким образом, казахстанец принес сборной второе серебро на домашнем Grand Slam в Астане.

Напомним, 32-летний Гусман Кыргызбаев является бронзовым призером Олимпийских игр в Париже 2024 года.

Напомним, ранее, в первый соревновательный день сборная Казахстана завоевала сразу три медали в весовой категории до 60 килограммов: Талгат Орынбасар стал серебряным призером, а Магжан Шамшадин и Аман Бакытжан выиграли бронзовые награды.

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