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Призер Олимпиады-2024 Гусман Кыргызбаев завоевал серебро Grand Slam в Астане

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Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев
Гусман Кыргызбаев. Фото: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Гусман Кыргызбаев провел финальную схватку в весовой категории до 66 килограммов, передает корреспондент NUR.KZ.

В финальной схватке в весе до 66 килограммов соперником казахстанского дзюдоист был россиянин Рамазан Абдулаев.

В упорном поединке Кыргызбаев уступил своему оппоненту со счетом 0:10. Таким образом, казахстанец принес сборной второе серебро на домашнем Grand Slam в Астане.

Напомним, 32-летний Гусман Кыргызбаев является бронзовым призером Олимпийских игр в Париже 2024 года.

Напомним, ранее, в первый соревновательный день сборная Казахстана завоевала сразу три медали в весовой категории до 60 килограммов: Талгат Орынбасар стал серебряным призером, а Магжан Шамшадин и Аман Бакытжан выиграли бронзовые награды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2243439-prizer-olimpiady-2024-gusman-kyrgyzbaev-zavoeval-serebro-grand-slam-v-astane/