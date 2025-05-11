Сборная Казахстана завоевала две бронзы в одном весе в заключительный день Grand Slam в Астане

Представители сборной Казахстана по дзюдо Марат Байкамуров и Бакжан Байтас стали бронзовыми призерами на рейтинговом турнире Grand Slam в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

В заключительный день Qazaqstan Barysy Grand Slam в Астане до поединков за бронзовые медали в весовой категории до 100 килограммов дошли сразу двое казахстанских дзюдоистов.

В решающей схватке за медаль соревнований Марат Байкамуров боролся с представителем Ливана Карамнобом Сагаиповым. По ходу поединка казахстанец оформил иппон и одержал досрочную победу. Таким образом, Байкамуров впервые в своей карьере стали призером Grand Slam.

В этом же весе за награду должен был побороться еще один отечественный дзюдоист Бакжан Байтасов. Оппонент казахстанца не вышел на поединок по причине травмы, и Байтасов автоматически стал бронзовым призером в весе до 100 килограммов.

Отметим, в заключительный день рейтинговых соревнований за золотую медаль в весовой категории свыше 100 килограммов поборется Ерасыл Кажыбаев.

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