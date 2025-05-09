Казахстанский дзюдоист завоевал серебро международного турнира Grand Slam в Астане

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Талгат Орынбасар провел финальную схватку в весовой категории до 60 килограммов, передает корреспондент NUR.KZ.
В Астане стартовал рейтинговый турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam. В первый соревновательный день отечественный спортсмен Талгат Орынбасар вышел в финал в весовой категории до 60 килограммов.
Соперником казахстанского дзюдоиста по финальному поединку был представитель России Изнаур Сааев. Схватка за медаль высшей пробы завершилась победой россиянина со счетом 10:0.
Таким образом, Талгат Орынбасар стал серебряным призером на соревнованиях в Астане.
Отметим, 19-летний спортсмен является трехкратным бронзовым призером молодежного чемпионата мира и победителем Кубка Европы среди молодежи.
Ранее, в этой весовой категории бронзовыми призерами на турнире в Астане стали Магжан Шамшадин и Аман Бакытжан.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2243442-kazahstanskiy-dzyudoist-zavoeval-serebro-mezhdunarodnogo-turnira-grand-slam-v-astane/