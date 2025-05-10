Казахстанский дзюдоист Есет Куанов стал бронзовым призером Grand Slam в Астане

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Есет Куанов провел поединок за третье место на турнире Qazaqstan Barysy Grand Slam, передает корреспондент NUR.KZ.

В столице продолжаются престижные международные соревнования по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam. Во второй соревновательный день казахстанец Есет Куанов дошел до схватки за бронзовую награду.

Соперником казахстанского дзюдоиста в весовой категории до 73 килограммов был грузинский спортсмен Михейли Бахбахашвили.

Поединок продлился полное основное время и все решилось в овертайме, где разыгрывался "Golden Score". Соперник получил три предупреждения шидо, что привело к его поражению. Таким образом, Есет Куанов стал бронзовым призером соревнований.

32-летний Куанов является победителем Кубка Азии и Кубка Европы по дзюдо, а также бронзовым призером Grand Slam в Абу-Даби.

Напомним, в первый соревновательный день сборная Казахстана завоевала две серебряные (Талгат Орынбасар, Гусман Кыргызбаев) и столько же бронзовых медалей (Магжан Шамшадин, Аман Бакытжан).

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