Казахстанский дзюдоист Есет Куанов стал бронзовым призером Grand Slam в Астане

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Есет Куанов провел поединок за третье место на турнире Qazaqstan Barysy Grand Slam, передает корреспондент NUR.KZ.
В столице продолжаются престижные международные соревнования по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam. Во второй соревновательный день казахстанец Есет Куанов дошел до схватки за бронзовую награду.
Соперником казахстанского дзюдоиста в весовой категории до 73 килограммов был грузинский спортсмен Михейли Бахбахашвили.
Поединок продлился полное основное время и все решилось в овертайме, где разыгрывался "Golden Score". Соперник получил три предупреждения шидо, что привело к его поражению. Таким образом, Есет Куанов стал бронзовым призером соревнований.
32-летний Куанов является победителем Кубка Азии и Кубка Европы по дзюдо, а также бронзовым призером Grand Slam в Абу-Даби.
Напомним, в первый соревновательный день сборная Казахстана завоевала две серебряные (Талгат Орынбасар, Гусман Кыргызбаев) и столько же бронзовых медалей (Магжан Шамшадин, Аман Бакытжан).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2243607-kazahstanskiy-dzyudoist-eset-kuanov-stal-bronzovym-prizerom-grand-slam-v-astane/