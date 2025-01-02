Время больших побед? Главные интриги казахстанского спорта в 2025 году

Ближайшие 12 месяцев будут насыщенными для казахстанских любителей спорта. NUR.KZ выделяет главные интриги, связанные с отечественными атлетами в 2025 году.

Шавкат Рахмонов станет чемпионом UFC?

Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Положительный ответ на этот вопрос мог быть получен уже в конце 2024 года. Однако действующий чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад из-за проблем со здоровьем снялся с поединка против Рахмонова. В итоге казахстанец победил вышедшего на замену Иэна Мачадо Гэрри и подтвердил статус главного претендента на пояс.

Если не случится форс-мажора, Мухаммад и Рахмонов все-таки подерутся в первом полугодии 2025-го. Разумеется, есть вероятность того, что "Номад" потерпит поражение. Но даже при таком исходе он сохранит высокую позицию в чемпионской гонке.

Жанибек Алимханулы заберет третий пояс?

Жанибек Алимханулы. Фото: Steve Marcus/Getty Images

Что касается главной действующей звезды Казахстана в профессиональном боксе, то 2025 год будет очень важным на пути к званию абсолютного чемпиона мира. В 2024-м Алимханулы провел один бой и защитил титулы WBO и IBF в среднем весе. Для экспертов и промоутеров очевидно, что напрашивается новый объединительный поединок для непобежденного казахстанца.

Пока все идет к тому, что в таком противостоянии Алимханулы встретится с победителем боя между Хамзой Ширазом и Карлосом Адамесом — чемпионом мира по версии WBC. Этот поединок назначен на 22 февраля, а сам казахстанец заявил, что готов весной защитить два своих пояса перед битвой за третий.

Елдос Сметов удержит уровень после победы на Олимпиаде-2024?

Париж Олимпиадасының чемпионы Елдос Сметов. Фото: LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images

Прославленный дзюдоист был одним из самых узнаваемых спортсменов Казахстана и до Парижа-2024. Но победа на Олимпиаде вывела Сметова на новый уровень по всем параметрам. Нередко в таких случаях уже относительно возрастные атлеты не находят мотивацию продолжать карьеру.

Однако 32-летний Сметов многократно подчеркнул, что не собирается останавливаться и намерен побороться за путевку на Олимпиаду-2028. После Парижа именитый казахстанец не выступал на официальных турнирах, поэтому вдвойне интригует его предстоящее возвращение к соревнованиям. Ранее тренер национальной команды анонсировал, что Сметов примет участие в учебно-тренировочном сборе в январе. А главным турниром года в дзюдо станет чемпионат мира, который пройдет в июне в Венгрии.

Елена Рыбакина станет первой ракеткой мира?

Елена Рыбакина. Фото: Paul Kane/Getty Images

Сама формулировка вопроса оптимистичная. С учетом специфики мирового рейтинга и необходимости защищать большое количество очков должно совпасть много факторов, чтобы Рыбакина попала на вершину. Однако в теории это возможно, особенно если удастся избежать серьезных проблем со здоровьем и длинных соревновательных пауз, как это было в 2024 году.

Новый сезон Рыбакина начинает шестой ракеткой мира. Уже в январе ей предстоит выступить на первом турнире Большого шлема — Australian Open. Если лучшей теннисистке Казахстана удастся показать высокий результат, это будет хорошим заделом для продвижения вверх в мировом рейтинге.

Сколько медалей возьмет сборная Казахстана на Азиатских играх?

Символика Азиатских игр 2025 года. Фото: VCG via Getty Images

Переходя на командный уровень, необходимо обратить внимание на главное мультиспортивное событие азиатского региона в 2025 году. С 7 по 14 февраля китайский Харбин примет девятые зимние Азиатские игры. Подготовка отечественных национальных сборных по многим видам спорта в нынешнем сезоне заточена именно под эти соревнования.

Казахстан традиционно входит в четверку стран-лидеров зимних Азиатских игр вместе с Японией, Китаем и Южной Кореей. На счету представителей этих государств 384 из 387 золотых наград, оспоренных на предыдущих турнирах. Казахстанцы выиграли 78 медалей высшей пробы на зимних Азиадах. В японских Саппоро и Обихиро в 2017 годах команда с девятью золотыми наградами стала четвертой в общем зачете.

Сборная Казахстана по футболу попадет на чемпионат мира?

Сборная Казахстана по футболу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Последние результаты команды вряд ли дают простор для дискуссий при ответе на этот вопрос. Однако в новогоднюю пору можно оставить место для сценариев, близких к сказочным. В любом случае квалификация чемпионата мира по футболу 2026 года вызовет большое внимание казахстанских болельщиков.

Национальная команда начнет отборочный турнир в марте, а завершит в ноябре. Играть предстоит в группе J с Бельгией, Уэльсом, Северной Македонией и Лихтенштейном. На данный момент сборную Казахстана возглавляет Станислав Черчесов, однако нельзя исключать кадровых перестановок ввиду неудач в 2024 году и смены президента Казахстанской федерации футбола.

"Кайрат" выиграет Лигу чемпионов?

Футзалисты "Кайрата". Фото: Пресс-служба АФК "Кайрат"

Алматинский футбольный клуб в сезоне 2025/26 на правах победителя Казахстанской премьер-лиги стартует в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Но речь, конечно, не о нем, а о "Кайрате" футзальном, который имеет более весовые шансы на титул в еврокубке.

Осенью алматинцы через групповую сетку пробились в "Финал четырех", где также выступят испанские "Пальма" и "Картахена", португальский "Спортинг". Решающие матчи футзальной Лиги чемпионов пройдут в мае 2025 года. Ранее "Кайрат" выигрывал этот турнир в 2013-м и 2015-м.

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