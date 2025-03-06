Победители Азиады-2025 из Казахстана выступят на чемпионате мира

Главный тренер национальной сборной Казахстана по шорт-треку Петр Гамидов огласил состав спортсменов, которые примут участие в чемпионате мира в Китае, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Чемпионат мира пройдет в столице Китая с 14 по 16 марта.

В список вошли десять отечественных шорт-трекистов. За медали поборются Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Мерсаид Жаксыбаев, Глеб Ивченко, Яна Хан, Зейнеп Кумаркан, Ольга Тихонова, Малика Ермек, Алина Ажгалиева.

В данный момент сборная находится в Астане, где завершает учебно-тренировочный сбор к чемпионату мира. Команда отправится на мировое первенство 8 марта.

Напомним, в прошлом году на чемпионате мира Денис Никиша завоевал серебряную медаль на дистанции 500 метров. Он стал первым казахстанцем, кому удалось взять медаль на взрослом ЧМ в шорт-треке.

Также на минувших Зимних Азиатских играх в китайском Харбине мужская сборная Казахстана завоевала историческую золотую медаль в эстафете.

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