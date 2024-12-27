Стало известно, когда Жанибек Алимханулы подерется за третий чемпионский титул

Чемпион мира по версиям WBO и IBF, казахстанский профессиональный боксер Жанибек Алимханулы рассказал о ближайших планах на новые бои, передает NUR.KZ со ссылкой на социальную сеть X спортсмена.

Непобежденный казахстанский боксер, выступающий в среднем дивизионе, заявил что планирует провести поединок весной 2025 года.

"Думаю, я буду защищать свои титулы весной. Потом буду драться с победителями боя Хамза Шираз - Карлос Адамес. Иншаллах, осенью у меня будет три титула", - написал в социальной сети X Адимханулы.

Напомним, Qazaq style в последний раз выходил на ринг 4 октября в австралийском Сиднее. В том бою он техническим нокаутом победил новозеландца Андрея Михайловича и защитил титулы.

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