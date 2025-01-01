Азиада, бокс, футбол: за какими спортивными событиями следить в 2025 году

В 2025 году поклонников мирового спорта ждет множество событий в разных видах. NUR.KZ предлагает подборку из пяти крупных турниров, которые привлекут внимание фанатов со всего мира.

Турнир UFC 311

Уже в середине января 2025 года поклонников смешанных единоборств ждет событие, на котором один из лучших бойцов современности, чемпион легкого веса Ислам Махачев будет защищать титул против первого номера рейтинга Армана Царукяна. Номерной турнир UFC 311 пройдет 18 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Для Махачева это станет рекордной четвертой защитой чемпионского пояса. В соглавном событии UFC 311 также анонсирован чемпионский бой. Обладатель титула в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили впервые будет защищать пояс против второго номера дивизиона Умара Нурмагомедова, представляющего Россию.

Зимние Азиатские игры

В феврале все внимание поклонников спорта будет обращено к китайским городам Харбин и Ябули, ведь именно там пройдут зимние Азиатские игры. С 7 по 14 февраля спортсмены со всего азиатского континента примут участие в грандиозном мультиспортивном, который станет репетицией перед зимней Олимпиадой-2026. Спортсмены сборной Казахстана намерены выступить в шести видах спорта: конькобежный спорт, фигурное катание, хоккей с шайбой, биатлон, шорт-трек, ски-альпинизм, горнолыжный спорт, фристайл, керлинг.

Реванш Бивол - Бетербиев

22 февраля любители профессионального бокса будут наблюдать супербой между абсолютным чемпионом полутяжелого веса Артуром Бетербиевым и его соотечественником экс-обладателем пояса WBA Дмитрием Биволом. Боксеры уже встречались на ринге Эр-Рияда 12 октября прошлого года. В том поединке победу решением судей одержал Бетербиев и стал абсолютным чемпионом. В предстоящем вечере бокса на кону всех боев будут стоять чемпионские пояса. Так, американец Шакур Стивенсон будет защищать титул в легком весе по версии WBC против своего соотечественника Флойда Скофилда. За еще один пояс этой же организации, но уже в среднем дивизионе поборются чемпион Карлос Адамес из Доминиканской Республики и претендент Хамза Шираз из Великобритании.

Финал Лиги чемпионов УЕФА

Самое главное клубное соревнование в футболе Лига чемпионов УЕФА завершится финальным противостоянием 31 мая в Мюнхене на "Альянц арене". Победитель сыграет с чемпионом Лиги Европы в матче на Суперкубок УЕФА. Это будет первый финал Лиги чемпионов УЕФА, проведённой в новом формате по швейцарской системе. В текущем розыгрыше ЛЧ принимали участие 36 команд. На общем этапе каждый клуб проводит восемь матчей против восьми разных команд. Восемь лучших команд общего этапа напрямую выходят в 1/8 финала. Те, кто займёт места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к этим 8 командам.

Отбор на чемпионат мира по футболу

Национальные сборные будут бороться за путевки на чемпионат мира по футболу 2026 года. Сборная Казахстана попала в группу J вместе с Бельгией, Уэльсом, Северной Македонией и Лихтенштейном. Отборочный цикл для этой пятерки стартует в марте и завершится в ноябре 2025 года. С официальным календарем матчей можно ознакомиться здесь.

Для гарантированного попадания на чемпионат мира необходимо занять первое место в группе. Команда, которая финиширует второй, примет участие в дополнительном раунде плей-офф за выход на турнир.

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