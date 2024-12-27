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Представлена форма сборной Казахстана на Азиатские игры 2025 года (фото)

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Денис Никиша
Денис Никиша. Фото: Marcel ter Bals/DeFodi Images via Getty Images

Министерство туризма и спорта Республики Казахстан представило официальную спортивную форму национальной команды на Азиатские игры 2025 года, передает NUR.KZ.

Мультиспортивное зимнее событие пройдет в китайском Харбине с 7 по 14 февраля 2025 года. Ожидается, что в Азиатских играх примут участие более 1100 атлетов из 32 стран.

Сборная Казахстана получит для соревнований форму, разработанную с учетом международных стандартов и национальных требований. На одежде размещены государственные герб и флаг, а также надпись "QAZAQSTAN"

"Основные цвета — темно-синий и голубой — символизируют стабильность, независимость и стремление к новым достижениям. Белые элементы подчеркивают чистоту и принцип спортивной справедливости", — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что при разработке формы особое внимание уделялось терморегуляции и практичности одежды в условиях зимних соревнований. В министерстве подчеркнули, что создание экипировки стало возможным благодаря помощи спонсоров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2206197-predstavlena-forma-sbornoy-kazahstana-na-aziatskie-igry-2025-goda-foto/

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