Шавкат Рахмонов поднялся в рейтинге UFC после победы над Иэном Мачадо Гэрри

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Шавкат Рахмонов улучшил положение в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу промоушена.

На минувшей неделе спортсмен одержал победу единогласным решением судей над ирландцем Иэном Мачадо Гэрри и подтвердил статус главного претендента на пояс в полусреднем весе.

В обновленной версии рейтинга UFC Рахмонов, выигравший все 19 боев за карьеру, поднялся на одну позицию. Он опередил бывшего чемпиона нигерийца Камару Усмана и стал вторым номером полусреднего дивизиона. Выше находятся только англичанин Леон Эдвардс и американо-палестинский спортсмен Белал Мухаммад, который владеет поясом.

Еще один казахстанец Асу Алмабаев остался на седьмой позиции в рейтинге наилегчайшего веса. На последнем турнире UFC титул в этом дивизионе защитил бразилец Александр Пантожа.

Лидером мужского рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории остался россиянин Ислам Махачев, владеющий поясом среди легковесов. Аналогичный женский рейтинг возглавляет кыргызстанка Валентина Шевченко — чемпионка наилегчайшего дивизиона.

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