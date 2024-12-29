Елдос Сметов поставил цель на следующие Олимпийские игры

Олимпийский чемпион по дзюдо Елдос Сметов выскаазлся об участии в следующей Олимпиаде, которая пройдет в 2028 году в Лос-Анджелесе, передает NUR.KZ со ссылкой на 24 KZ.

Казахстанский дзюдоист намерен принять участие на Играх в Лос-Анджелесе.

"Мне 32 года, к моменту проведения Олимпиады мне будет 35-36 лет. Нельзя отказываться от надежды, потому что в таком возрасте призов не берут. Доказательством того, что это, возможно, служит выход в финал Олимпиады Демеу Жадыраева, которому 35 лет. Чего добился один казах, может добиться и другой. Я ставлю цель — доказать, что возраст — это только сменяющиеся цифры, что для молодежи нет ничего невозможного", - заявил Сметов.

Напомним, Елдос Сметов завоевал на Олимпиаде в Париже золотую медаль в весовой категории до 60 килограммов. Таким образом, отечественный спортсмен выиграл весь комплект медалей: золото Парижа-2024, серебро Рио-де-Жанейро-2016, бронза Токио-2020.

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