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Стало известно, когда Елдос Сметов вернется в сборную Казахстана

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Қазақстандық дзюдошы Елдос Сметов
Қазақстандық дзюдошы Елдос Сметов. Фото: ijf.org

Олимпийский чемпион Парижа-2024 Елдос Сметов в скором времени возобновит тренировки с национальной командой по дзюдо, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Главный тренер мужской сборной Нурбол Сулейменов подвел итоги чемпионата страны. В турнире не участвовали лидеры национальной команды, в том числе Сметов и бронзовый призер Олимпиады-2024 Гусман Кыргызбаев.

"Состав будет формироваться из тех спортсменов, кто вошел в тройку лучших. Также в него попадут те парни, которых мы освободили от участия в ЧРК. Речь о Гусмане Кыргызбаеве, Елдосе Сметове, Абылайхане Жубаназаре и Нурлыхане Шархане. Они точно будут в основной сборной.
Дополнительно мы также будем давать шансы спортсменам, которые завершили чемпионат страны на местах ниже третьего — до седьмого. Так что возможна ротация", — заявил Сулейменов.

При этом состав на предстоящий Grand Slam пока не определен. По словам тренера, возникли проблемы из-за травм некоторых спортсменов, изначально вошедших в заявку.

Что касается возвращения лидеров к тренировкам со сборной Казахстана, то скоро это произойдет.

"Сметов и Кыргызбаев со следующего сбора уже должны присоединиться к команде. Будут постепенно возвращаться в ритм. Учебно-тренировочный сбор у нас планируется в январе. Он пройдет в Астане и начнется 9 числа", — заключил Сулейменов.

Напомним, ранее и Сметов, и Кыргызбаев заявляли о желании продолжить карьеру и выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2189723-stalo-izvestno-kogda-eldos-smetov-vernetsya-v-sbornuyu-kazahstana/

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