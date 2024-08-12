"Хотел принести золото": боксер Нурбек Оралбай высказался о поражении в финале Олимпиады

Боксер Нурбек Оралбай вернулся с Олимпийских игр в Париже с серебряной медалью. В Астане спортсмен высказался о своем поражении в финале, передает корреспондент NUR.KZ.

Боксер выразил благодарность тем, кто его встретил на родине, а также пообещал, что немедленно начнет подготовку к следующим Олимпийским играм и станет чемпионом.

"С сегодняшнего дня начну подготовку и на следующих играх, надеюсь, порадую болельщиков. Я с детства в спорте и с детства мечтал стать олимпийским чемпионом. Это было и есть для нас главная мотивация.

В этот раз не получилось, но на следующих играх приложим все усилия для этого", - сказал Нурбек Оралбай.

Спортсмен признался, что самым сложным в этот раз для него был финальный бой.

"Самым сложным был финальный бой, сделал все, что мог, все свое умение и мастерство (проявил - прим. ред.), но мой соперник оказался сильнее. Это спорт, и здесь всегда есть победивший и проигравший.

Я хотел порадовать казахстанцев, хотел занять первое место, принести золото в национальную копилку", - признался он.

Журналисты спросили, что отразилось на результатах казахстанских боксеров на Олимпиаде – не хватило подготовки или просто атлетам в этот раз не повезло.

"Да, ребята проиграли, но думаю, здесь не они, а больше судейство (виновато - прим. ред.), а так все силы приложили. Надеемся, что в следующий раз все сложится удачно и мы вернемся победителями", - резюмировал боксер.

Напомним, 8 августа Нурбек Оралбай стал серебряным призером Олимпиады-2024 и принес сборной Казахстана седьмую медаль турнира. В финале весовой категории до 80 килограммов 24-летний спортсмен встретился с украинцем Александром Хижняком - серебряным призером Олимпиады-2020 и чемпионом мира.

С достижением его поздравил глава Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин.

В тот же день главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов после состоявшихся выступлений казахстанских боксеров на Олимпиаде в Париже принес свои извинения гражданам.

Отметим, что на Олимпиаде сборная Казахстана завоевала 1 золотую, 3 серебряные, 3 бронзовые медали и заняла 43-е место в общекомандном зачете. Сегодня в Министерстве туризма и спорта подвели итоги выступления нашей сборной.

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