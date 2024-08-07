Головкин обратился к Кызайбай и казахстанцам после первой медали Олимпиады-2024 в боксе

Глава Национального олимпийского комитета Республики Казахстан (НОК РК) Геннадий Головкин поздравил Назым Кызайбай с медалью Игр-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

В ночь на среду спортсменка стала бронзовым призером Олимпиады в Париже в весовой категории до 50 килограммов. Это первая награда сборной Казахстана по боксу на Играх-2024.

"Поздравляю Назым с бронзовой медалью на Олимпийских играх! Назым на протяжении многих лет является одной из ярких представительниц женского бокса, лидером команды. Несмотря на дебютную Олимпиаду, она сумела еще раз доказать, что является одной из сильнейших спортсменок мира.

Пусть ваше достижение станет стимулом для многих юных атлетов и напоминанием им, что целеустремленность и трудолюбие окупаются. От лица Национального олимпийского комитета Казахстана поздравляю Назым, ее тренера Долкунжана Камекова и всех казахстанцев с медалью Олимпийских игр", — заявил Головкин.

Еще одну награду в боксе гарантировал себе Нурбек Оралбай. Он побьется в финале весовой категории до 80 килограммов в ночь на 8 августа (1:51 по казахстанскому времени).

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