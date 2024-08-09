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Казахстанские каноистки Бровкова и Искакова заняли третье место в финале В на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанские каноистки Мария Бровкова и Руфина Искакова
Мария Бровкова и Руфина Искакова. Фото: Владислав Семенов / Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанки Мария Бровкова и Руфина Искакова заняли третье место в утешительном финале В на олимпийских соревнованиях каноэ-двоек, передает корреспондент NUR.KZ.

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Розыгрыш медалей в этой дисциплине на дистанции 500 метров состоялся в пятницу. За награды боролись участницы главного заезда, тогда как Бровкова и Искакова попали только в утешительный.

В финале B казахстанский дуэт финишировал на третьей позиции, опередив две пары соперниц. Спортсменки преодолели дистанцию за 1 минуту 57,58 секунды.

Таким образом, Бровкова и Искакова заняли итоговое 11-е место. Для обеих девушек Олимпиада-2024 стала дебютной в карьере.

Напомним, днем ранее аналогичного результата добились казахстанцы Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров в мужских соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2146999-kazahstanskie-kanoistki-brovkova-i-iskakova-zanyali-trete-mesto-v-finale-v-na-olimpiade-2024/

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