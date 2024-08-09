Чемпион Азии по вольной борьбе Юсуп Батырмурзаев потерял шанс на бронзу Олимпиады-2024

Член сборной Казахстана по вольной борьбе Юсуп Батырмурзаев не попал в утешительный раунд Олимпиады-2024 в весовой категории до 125 килограммов, передает корреспондент NUR.KZ.

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Ранее чемпион Азии 2020 года уступил в первой же схватке на турнире поляку Роберту Барану. При этом Батырмурзаев сохранял шанс побороться за бронзу через утешительный раунд в случае выхода его обидчика в финал.

Однако Баран потерпел поражение на следующей стадии. В 1/4 финала поляк со счетом 2:9 проиграл грузину Гено Петриашвили — трехкратному чемпиону мира и призеру двух последних Олимпиад.

Таким образом, Батырмурзаев окончательно завершил выступление в Париже-2024. Эта Олимпиада стала второй в его карьере. В Токио-2020 казахстанец тоже не попал на пьедестал.

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