В акимате отреагировали на видео с "ремонтом" улицы, где живет Назым Кызайбай

На видео в Сети, где якобы ведутся ремонтные работы на улице, на которой проживает бронзовый призер Олимпиады Назым Кызайбай, отреагировали в акимате Алматинской области, передает NUR.KZ

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Видео, на котором дорожные рабочие меняют бордюры на одной из улиц, опубликовано в Сети ранее. Голос за кадром утверждает, что работы ведутся на улице, где живет бронзовый призер Олимпиады Назым Кызайбай.

"Вот так готовимся встречать бронзового призера Олимпиады Назым Кызайбай. Во дворе укладываем асфальт, а также бордюры меняем. До ее приезда все здесь обновим", - отмечает голос за кадром.

Однако в акимате Алматинской области видео назвали фейковым.

"В связи с распространением в социальных сетях видеоматериалов, демонстрирующих якобы проведение ремонта улиц в селе Ыргели Карасайского района, где проживает заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по боксу Назым Кызайбай, являются фейковыми и не соответствуют действительности.

Призываем общественность критически относиться к информации, распространяемой в социальных сетях, и доверять только официальным источникам", - отмечается в комментарии.

В пресс-службе акимата скинули фото улицы, на которой, судя по кадру, действительно никаких работ не проводится. И добавили, что дорога в будущем все же будет отремонтирована.

улица в селе Ыргели. Фото: акимат Алматинской области

Напомним, накануне двукратная чемпионка мира по боксу казахстанка Назым Кызайбай уступила в полуфинале Олимпиады-2024 и стала бронзовым призером.

Позже Кызайбай прокомментировала бронзу Игр-2024, отметив, что ей больно, что так вышло. Спортсменка хотела выиграть золото.

Позже глава Национального олимпийского комитета Республики Казахстан (НОК РК) Геннадий Головкин поздравил Назым Кызайбай с медалью Игр-2024.

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