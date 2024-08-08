Геннадий Головкин поздравил Демеу Жадраева с завоеванием серебра на Олимпиаде в Париже

Глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин выступил с обращением к отечественному борцу греко-римского стиля Демеу Жадраеву, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Напомним, что Жадраеву удалось завоевать серебряную медаль в финальной схватке олимпийского турнира в дивизионе до 77 килограммов.

"Искренне поздравляю Демеу Жадраева с олимпийским серебром! Сегодня весь народ гордится и вместе с вами разделяет радость олимпийской медали. Эта награда - подтверждение, что упорство, сила духа и неустанная работа приводят к заслуженному успеху. Благодаря вашей самоотверженности флаг Казахстана был вновь поднят на арене Олимпийских игр.

Со словами благодарности и поздравлениями обращаюсь и к вашим наставникам Жумакану Тургамбекову и Боранбеку Коныратову, которые внесли огромный вклад в это достижение.

Спасибо за праздник, который вы подарили всем казахстанским болельщикам! Алға, Қазақстан!" - заявил Головкин.

На данный момент в активе казахстанской команды имеется семь медалей, Олимпиада-2024 завершится 11 августа.

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