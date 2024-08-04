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Отец и тренер Наримана Курбанова поделился эмоциями после серебра Олимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов
Нариман Курбанов. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Хусанжан Курбанов, отец и личный тренер Наримана Курбанова, прокомментировал медальное выступление спортсмена на Олимпиаде-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

В субботу казахстанец выиграл серебро в упражнении на коне. Курбанов стал первым олимпийским призером из Казахстана в спортивной гимнастике.

"Эмоции не передать. Сегодня вроде прохладно было, а с меня пот течет. Говорю: "Это жарко так?" А мне говорят успокоиться. Когда он начал делать [упражнение], я встал и замер. Когда выиграл серебро, то я уже все... Говорю, наконец эта гонка закончилась серебряной медалью Олимпиады", — сказал Курбанов-старший.

На историческое достижение гимнаста отреагировал и глава Национального олимпийского комитета РК Геннадий Головкин. Также появились кадры того, как родные и близкие Курбанова праздновали его медаль в Алматы.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2144206-otec-i-trener-narimana-kurbanova-podelilsya-emociyami-posle-serebra-olimpiady-2024/

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