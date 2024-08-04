Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Новый мировой рекорд установили на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Американские пловцы Райан Мерфи, Ник Финк, Гретхен Уолш и Торри Хаски (слева направо)
Райан Мерфи, Ник Финк, Гретхен Уолш и Торри Хаски (слева направо). Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Сборная США по плаванию установила новый мировой рекорд в смешанной комбинированной эстафете на Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Сборная США по баскетболу стала лучшей на групповом этапе Олимпиады-2024

Финал в этой дисциплине состоялся в ночь на воскресенье по казахстанскому времени. Команды преодолели четыре этапа по 100 метров.

Сборная США показала время 3 минуты 37,43 секунды. Это на 0,15 секунды лучше предыдущего мирового рекорда, который на Олимпиаде-2020 установила команда Великобритании. Второе место заняли китайцы (+0,12 секунды), третье — австралийцы (+1,33).

В составе американской сборной выступили Райан Мерфи (спина), Ник Финк (брасс), Гретхен Уолш (баттерфляй) и Торри Хаски (вольный стиль).

Это уже четвертый мировой рекорд на Олимпиаде-2024. Ранее исторические достижения покорили южнокорейская лучница Си Хен Лим, китайский пловец Пан Жанле и американские бегуны Вернон Норвуд, Шамир Литтл, Брайс Дидмон и Кейлин Браун в смешанной комбинированной эстафете 4 х 400 метров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2144188-novyy-mirovoy-rekord-ustanovili-na-olimpiade-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie