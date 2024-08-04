Новый мировой рекорд установили на Олимпиаде-2024

Сборная США по плаванию установила новый мировой рекорд в смешанной комбинированной эстафете на Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Финал в этой дисциплине состоялся в ночь на воскресенье по казахстанскому времени. Команды преодолели четыре этапа по 100 метров.

Сборная США показала время 3 минуты 37,43 секунды. Это на 0,15 секунды лучше предыдущего мирового рекорда, который на Олимпиаде-2020 установила команда Великобритании. Второе место заняли китайцы (+0,12 секунды), третье — австралийцы (+1,33).

В составе американской сборной выступили Райан Мерфи (спина), Ник Финк (брасс), Гретхен Уолш (баттерфляй) и Торри Хаски (вольный стиль).

Это уже четвертый мировой рекорд на Олимпиаде-2024. Ранее исторические достижения покорили южнокорейская лучница Си Хен Лим, китайский пловец Пан Жанле и американские бегуны Вернон Норвуд, Шамир Литтл, Брайс Дидмон и Кейлин Браун в смешанной комбинированной эстафете 4 х 400 метров.

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