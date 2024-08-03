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Нариман Курбанов рассказал, кому посвятил серебряную медаль Олимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов
Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов. Фото: Сали Сабиров

Серебряный призер Олимпийских игр в Париже-2024 из Казахстана Нариман Курбанов рассказал корреспонденту NUR.KZ, кому посвятил свою историческую медаль.

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Нариман Курбанов попал на пьедестал в финале Олимпиады-2024 в упражнении на коне.

"Я посвящаю свою медаль народу. Это долгожданная медаль для всей страны. Честно скажу, я много раз рассказывал, что Олимпийские игры не были в детстве моей мечтой. Где-то уже к 18-ти годам, когда я осознал, что могу попасть на Олимпийские игры и бороться за медали, тогда я поставил цель и шел планомерно к ней. Сейчас я просто счастлив от того, как в стране воспримут эту медаль. С каким позитивом, сколько радости будет. Я прекрасно это знаю и представляю это. Мне хорошо больше от того, что в стране сейчас будет твориться, чем держать эту медаль", - поделился Курбанов.

Медаль Курбанова стала первой для казахстанских гимнастов на Олимпиадах. На Играх-2024 национальная команда получила четвертую награду. Ранее золото и бронзу взяли дзюдоисты Елдос Сметов и Гусман Кыргызбаев соответственно. Еще одну бронзовую медаль выиграл дуэт Александры Ле и Ислама Сатпаева в пулевой стрельбе.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2144143-nariman-kurbanov-rasskazal-komu-posvyatil-serebryanuyu-medal-olimpiady-2024/

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