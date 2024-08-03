Нариман Курбанов рассказал, кому посвятил серебряную медаль Олимпиады-2024

Серебряный призер Олимпийских игр в Париже-2024 из Казахстана Нариман Курбанов рассказал корреспонденту NUR.KZ, кому посвятил свою историческую медаль.

Свежая публикация по теме: Геннадий Головкин выступил с обращением после исторической медали Олимпиады в гимнастике

Нариман Курбанов попал на пьедестал в финале Олимпиады-2024 в упражнении на коне.

"Я посвящаю свою медаль народу. Это долгожданная медаль для всей страны. Честно скажу, я много раз рассказывал, что Олимпийские игры не были в детстве моей мечтой. Где-то уже к 18-ти годам, когда я осознал, что могу попасть на Олимпийские игры и бороться за медали, тогда я поставил цель и шел планомерно к ней. Сейчас я просто счастлив от того, как в стране воспримут эту медаль. С каким позитивом, сколько радости будет. Я прекрасно это знаю и представляю это. Мне хорошо больше от того, что в стране сейчас будет твориться, чем держать эту медаль", - поделился Курбанов.

Медаль Курбанова стала первой для казахстанских гимнастов на Олимпиадах. На Играх-2024 национальная команда получила четвертую награду. Ранее золото и бронзу взяли дзюдоисты Елдос Сметов и Гусман Кыргызбаев соответственно. Еще одну бронзовую медаль выиграл дуэт Александры Ле и Ислама Сатпаева в пулевой стрельбе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.