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Появилось видео с реакцией родных и близких Наримана Курбанова на серебро Олимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов
Нариман Курбанов. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Родственники и друзья казахстанского гимнаста Наримана Курбанова следили за его выступлением в финале Олимпиады-2024 в прямом эфире, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

В субботу спортсмен стал серебряным призером Игр в упражнении на коне. Это первая олимпийская медаль в гимнастике в истории Казахстана.

Дядя Курбанова, а также друзья и близкие спортсмена наблюдали за соревнованиями в прямом эфире в одной из спортивных школ Алматы – СШВСМ. Среди собравшихся был и главный тренер мужской сборной Казахстана по спортивной гимнастике Александр Ким.

"Поздравляю всех! Это очень большой успех. Наш Нариман Курбанов сделал всю программу, которую тренировали и планировали. Молодец! Серебряная медаль. Это впервые в истории гимнастики современного Казахстана", – заявил Ким.

Ранее сам Курбанов рассказал, кому посвятил свою олимпийскую медаль.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2144185-poyavilos-video-s-reakciey-rodnyh-i-blizkih-narimana-kurbanova-na-serebro-olimpiady-2024/

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