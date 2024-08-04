Появилось видео с реакцией родных и близких Наримана Курбанова на серебро Олимпиады-2024

Родственники и друзья казахстанского гимнаста Наримана Курбанова следили за его выступлением в финале Олимпиады-2024 в прямом эфире, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

В субботу спортсмен стал серебряным призером Игр в упражнении на коне. Это первая олимпийская медаль в гимнастике в истории Казахстана.

Дядя Курбанова, а также друзья и близкие спортсмена наблюдали за соревнованиями в прямом эфире в одной из спортивных школ Алматы – СШВСМ. Среди собравшихся был и главный тренер мужской сборной Казахстана по спортивной гимнастике Александр Ким.

"Поздравляю всех! Это очень большой успех. Наш Нариман Курбанов сделал всю программу, которую тренировали и планировали. Молодец! Серебряная медаль. Это впервые в истории гимнастики современного Казахстана", – заявил Ким.

Ранее сам Курбанов рассказал, кому посвятил свою олимпийскую медаль.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.