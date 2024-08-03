Геннадий Головкин выступил с обращением после исторической медали Олимпиады в гимнастике

Глава Национального олимпийского комитета Республики Казахстан Геннадий Головкин отреагировал на медаль Наримана Курбанова на Играх-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

В субботу Курбанов стал серебряным призером в упражнении на коне. Это первая олимпийская медаль в спортивной гимнастике в истории Казахстана.

"Поздравляю Наримана Курбанова с серебряной медалью Олимпийских игр! Впервые в независимой истории наша страна на олимпийском пьедестале в спортивной гимнастике! Своим стремлением к победе и волевым характером вы завоевали сердца всех казахстанских болельщиков.

Хочу также поздравить личного тренера Хусанжана Курбанова. Это настолько же его достижение, насколько ваше. Уверен, что серебро ваших первых Олимпийских игр станет началом ярких побед в будущем! Поздравляю весь Казахстан с исторической победой", — сказал Головкин.

Отметим, что Хусанжан Курбанов — не только тренер, но и отец серебряного призера Олимпийских игр.

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