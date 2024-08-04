Сборная США по баскетболу стала лучшей на групповом этапе Олимпиады-2024

Мужская сборная США по баскетболу показала максимальный результат на групповом этапе Олимпийских игр 2024 года в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.
В заключительном туре предварительной стадии американцы одержали победу над командой Пуэрто-Рико со счетом 104:83. Самым результативным игроком на площадке стал Энтони Эдвардс, который набрал 26 очков.
Таким образом, сборная США одержала победы в основное время во всех трех матчах группового этапа. Аналогичным достижением отметилась команда Германии, но у американцев лучшая разница очков.
Сборная США возглавила сводный рейтинг по итогам группового этапа. В четвертьфинале Олимпиады-2024 американцы сыграют с Грецией или Бразилией. Также в плей-офф вышли Германия, Канада, Сербия, Франция и Австралия.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2144196-sbornaya-ssha-po-basketbolu-stala-luchshey-na-gruppovom-etape-olimpiady-2024/